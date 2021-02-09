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首個國產量子電腦操作系統發布 稱超越所有同類產品

社會熱點 14:50 2021/02/09

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中國量子電子「九章」以遠超Google懸鈴木的運算能力，在去年引起國際關注。首款針對量子電腦的國產操作系統「本源司南」，昨日（8日）亦在安徽合肥正式發布。內媒指該系統達國際先進水平，並已超越現有的所有同類產品，包括英國的Deltaflow OS、奧地利的Parity OS。

報道指，全球可供使用的量子電腦目前僅50部，若不能做到有效利用，將出現算力浪費情況，操作系統是對其進行有效調配和管理的關鍵。該個由「合肥本源量子計算科技有限責任公司」自主研發的系統，實現了量子資源系統化管理、運算任務並行化執行、芯片自動化校準等全新功能。

研發團隊利用量子卷積神經網絡模型開發出的量子圖像識別應用，可將圖像識別任務轉化為多個量子線路，在經過量子態數據編碼之後，這些量子線路就處於排隊等待運行狀態。通過「本源司南」統一調度，量子線路在單個量子芯片上可以被並行執行，大大減少了整體運行時間，提高整體利用率。

報道引述業內人士指，國內用戶普遍習慣了Windows、Ａndroid、IOS等國外操作系統，國產軟件難以發展，一旦相關技術被限，電腦安全將面臨巨大威脅。隨著量子時代的到來，「本源司南」不僅能讓量子電腦運行得更加高效，還能培養用戶使用國產量子操作系統的習慣，讓國人掌握真正的核心科技。

【量子科技】量子安全SIM卡在內地推出 截聽通話將成歷史？

【量子電腦】九章原來沒用芯片  科技意義豈止「量子霸權」

責任編輯：陳建錫

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