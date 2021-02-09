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世衛查疫源 內地專家曾光：美國才該是調查重點

社會熱點 15:41 2021/02/09

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世衛專家組即將結束在武漢為期四周的訪問。中國疾控中心流行病學首席專家曾光稍早前表示，美國必須是新型冠狀病毒溯源工作重點中的重點。他近日稱，美國歷史上曾發動過細菌戰、化學戰，還接受了日本731部隊的實驗資料，網絡上對新冠病毒源於美國實驗室的懷疑，並非毫無道理。

外交部：疫情早在世界多地多點發生

曾光近日接受內媒採訪，他說，關於新冠病毒溯源，首先要明確概念，是在全球範圍內進行病毒溯源，還是溯武漢範圍內病毒的源。即便發現了某個「第一」，可能還存在比其更早的感染者。要找到絕對的「零號病人」幾乎不可能。

對於自己曾說「美國必須是溯源工作重點中的重點」，曾光受訪時介紹，稱美國是溯源重點，是因為美國牽涉到的問題很多，而不僅限於新冠病毒的溯源。

美國的生物學實驗室遍及全世界，為什麼美國要設立這麼多實驗室？其目的是什麼？很多事情上，美國都要求別人做到公開透明，結果到頭來卻發現，往往做得最不透明的就是美國自己。

不論美國這次在新冠病毒問題上到底有沒有搞什麼特殊名堂，都應該有勇氣做到公開和透明。美國應該承擔向世界證明自己的責任，而不是身陷霸權思維，在病毒溯源上一邊遮掩自己、一邊甩鍋（意即卸鑊）別人。

況且現在也有了相關報道，從時間上看，美國也存在比武漢更早出現新冠肺炎病例的可能性。

歷史上，美國長期拒絕加入聯合國《禁止核生化武器公約》，也發動過細菌戰、化學戰。

另外，美國還全盤接受了日本731部隊進行生化武器人體實驗的資料。雖然日本是犯下累累罪孽的劊子手，但卻是美國在幫忙遮掩其罪行。

中國外交部批評BBC播疫情「假新聞」  促公開道歉

世衛下午3點半公布武漢調查結果 稱不會言之無物（附直播連結）

曾光稱，觀察美國過去在這方面的歷史記錄可以理解，網絡上對於新冠病毒是否發源於美國生物武器實驗室的質疑聲音，並非空穴來風、毫無道理。他認為，美國應該和中國一樣，坦誠地和世衛合作，讓世界各國專家去到美國、去特定實驗室進行實地調查，這樣才足夠讓人信服。

此前，外交部也表示，不少線索、報道和研究表明，新冠病毒和疫情早在前年下半年，就已在世界多地多點出現，世衛組織應根據事實和職責，對其他國家和地區進行類似考察。

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責任編輯：尹航

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