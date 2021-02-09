任正非喊話拜登政府：希望實行開放政策 華為仍想買美產品

美國拜登政府上任後，華為命運受關注。中國電訊設備生產商華為創始人、CEO任正非今日表示，他相信拜登政府在制定針對華為的政策時會考慮到美國的商業利益，並說，華為仍然希望購買美國產品。

這是任正非自去年3月以來首次在媒體露面。華為與多家國有企業及山西省政府推出一項5G煤礦項目「智能礦山創新實驗室」，任正非在太原出席揭牌儀式。

任正非表示，向中國公司供貨有助於美國公司的財務表現，希望新一屆政府將奉行有利於美國企業和美國經濟發展的開放政策。他認為，讓華為移除美國實體清單將極其困難，但強調他們仍希望購買大量美國設備和材料。

指華為堅持全球化不動搖

他又表示，華為還是要依賴全球化來解決芯片（又稱晶片）問題，不管怎樣制裁和封鎖，華為堅持全球化不動搖。「當全球芯片過剩，有人會找我們來買芯片，我想會有這個時代的。」

值得注意的是，美國商務部長被提名人雷蒙多（Gina Raimondo），早前在聽證會上承諾將強硬對抗中國反競爭、不公平貿易行為，並在書面答詢表明華為、中興通訊等中國企業將會繼續留在美國貿易黑名單內。

美國前總統特朗普的政府以國家安全擔憂為由，在2019年5月將華為列入貿易黑名單，禁止美企將技術售予華為，且去年8月，該禁令擴大至在美國經營業務的外國企業，導致台積電等主要供應商切斷對華為的芯片供應，令華為面臨巨大壓力。華為多次否認其對美國國家安全構成風險。

任正非還補充稱，即使移動業務仍面臨壓力，但他對公司的生存能力有信心。他表示，華為2020年的營收和淨利潤都實現了正增長，客戶仍然對華為有巨大信心。

早前，有媒體引述華為內部財務系統統計報道，華為去年總收入1367億美元(約1.07萬億港元)，按年增11.2%；利潤99億美元(約772.2億港元)，增長10.4%。

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責任編輯：蒯宇澄

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