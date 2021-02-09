▲ 美軍高調宣布兩航母南海演練 無視中方關切

中美關係緊張再添一筆，中共中央外事工作委員會主任楊潔篪剛與美國國務卿布林肯通電話，重申中國領土主權底綫，事隔僅約兩天，美軍高調宣布，兩大航母戰鬥群近日在南海舉行聯合演習。

中國外交部周二對此回應稱，中國將採取必要措施捍衛主權安全發展利益。

路透社分析指出，此為美軍自2020年7月後首次的聯合操演行動，也讓此爭域性海域的緊張氣氛更加升高。

拜登上任三天後 解放軍南海模擬攻擊美軍航母

美軍航母「受解放軍模擬攻擊」還是白撞？揭三疑點

美國海軍表示，羅斯福號（USS Theodore Roosevelt CVN-71）和尼米茲號（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群舉行多項演練活動，旨在增進彼此互通，以及增強指揮調度能力。

羅斯福號、尼米茲號聯動演練

路透社指出，南海可說是中美之間最可能爆發衝突的緊張水域之一，美方正不斷挑戰中國主張擁有的南海主權。

而在此之前，美國海軍導彈驅逐艦麥肯號（USS John McCain）本月4日通過台灣海峽，這是拜登政府上台以來首度派軍艦作此航行。美軍第七艦隊發言人當天宣稱，這是展現美國對自由開放印太地區的承諾，美軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務。

國產航母003型有望今年下水 這方面性能正直追美航母（組圖）

解放軍導彈南海擊中「活標靶」 反映實質威脅美航母

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

美國智庫2049項目研究所資深主任的易思安（Ian Easton）稱，解放軍戰機過去幾個星期在台海的活動，被廣泛解讀為是習近平對拜登政府外交團隊發信號，並測試他們的決心。

觀察者指，美軍連在南海及台海的舉動，似乎回應了中方的動作，兩國地緣緊張或再升級。

中方多次重申領土主權是底綫

身兼中共政治局委員職銜的楊潔篪，6日應約與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，但雙方公布的通話內容略有不同，美方提及香港、新疆和西藏等議題。

楊潔篪則強調，台灣問題是中美關係中，最重要和最敏感的核心問題，而涉港、涉疆、涉藏等事務都是中國內政，不容任何外部勢力干涉。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁