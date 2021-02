對沖美圍堵？習近平：從中東歐進口1700億美元商品

中美關係低迷、美國企圖圍堵中國之際,中國國家主席習近平周二(9日)在北京主持中國─中東歐國家領導人峰會並發表主旨講話表示,中國和中東歐國家堅持相互尊重,合作不附帶政治條件,中方計劃今後5年從中東歐國家進口累計價值1700億美元、折合近1.32萬億以上的商品。

習近平表示,「我們本著17+1大於18的信念,建立起以領導人會晤機制為引領、涵蓋20多個領域的立體合作架構,從各國實際出發制定規劃、確定專案,鼓勵各國結合自身稟賦在合作中找到定位、發揮優勢」。

習近平說,同9年前相比,中國同中東歐國家貿易額增長近85%,雙向旅遊交流人數增長近4倍。中方計劃今後5年從中東歐國家進口累計價值1700億美元以上的商品,擴大自中東歐國家進口商品,爭取實現未來5年中國從中東歐國家的農產品進口額翻番,雙方農業貿易額增長50%。

習近平強調,中國和中東歐國家都堅信開放創造機遇、包容成就多元,這也是中國一中東歐國家合作保持旺盛生命力的根本所在。

中國一中東歐國家合作形成了符合自身特點並為各方所接受的合作原則:

【知識庫:17+1】

17+1合作(Cooperation between China and Central and Eastern European Countries)是指中國與中東歐地區波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑、塞爾維亞、黑山、羅馬尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞和希臘之間展開的經貿合作,又稱中國—中東歐國家合作。該機制原本名為「16+1合作」,2019年希臘的加入,使得該合作機制升級為「17+1」。