內地1月CPI按年跌0.3% 豬價按年跌3.9% 

據國家統計局公布，2021年1月份，消費者物價指數（CPI）按年降0.3%，按月漲1.0%，其中豬肉價格按年降3.9%，按月漲5.6%。1月生產者物價指數（PPI）按年漲0.3%，按月漲1%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟分析，按月看，受節日臨近、局部地區疫情和低溫天氣等因素影響，CPI上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.3個百分點；國內需求持續改善，原油、鐵礦石等國際大宗商品價格延續上漲勢頭，帶動PPI上漲1.0%。

CPI按月漲幅擴大 按年由漲轉降

CPI方面，按月看，受節日臨近、局部地區疫情和低溫天氣等因素影響，CPI上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。其中，食品價格上漲4.1%，漲幅擴大1.3個百分點，影響CPI上漲約0.78個百分點。非食品價格上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，影響CPI上漲約0.22個百分點。

按年看，由於春節錯月導致去年同期對比基數較高，CPI由上月上漲0.2%轉為下降0.3%。其中，食品價格上漲1.6%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約0.30個百分點。非食品價格由上月持平轉為下降0.8%，影響CPI下降約0.64個百分點。

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據測算，在1月份0.3%的按年降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為-1.3個百分點，新漲價影響約為1.0個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年下降0.3%，主要受服務價格按年下降較多所致。

PPI按月繼續漲 按年由降轉漲

PPI方面，按月看，國內需求持續改善，原油、鐵礦石等國際大宗商品價格延續上漲勢頭，帶動PPI上漲1.0%。按年看，PPI由上月下降0.4%轉為上漲0.3%。

據測算，在1月份0.3%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為-0.7個百分點，新漲價影響約為1.0個百分點。

責任編輯：尹航

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