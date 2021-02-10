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內地1月份PPI按年漲0.3% 一年來首次負轉正

經濟脈搏 12:11 2021/02/10

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內地1月份生產者物價指數（PPI）按年漲0.3%，是一年來首次由負轉正。根據彭博經濟研究，鋼鐵、銅和煤炭成本的上漲將出廠價推高，PPI預計在未來數月出現更大的漲幅。

大宗商品價格上漲 帶動PPI

國家統計局公布，2021年1月份，PPI按年上漲0.3%，按月上漲1.0%。

按年看，生產資料價格由降轉漲，上漲0.5%，影響PPI總水平上漲約0.35個百分點。生活資料價格下降0.2%，降幅比上月收窄0.2個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.06個百分點。

按月看，生產資料價格上漲1.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.93個百分點。生活資料價格上漲0.2%，漲幅擴大0.1個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.05個百分點。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟分析，國內需求持續改善，原油、鐵礦石等國際大宗商品價格延續上漲勢頭，帶動PPI按月上漲1.0%。

按年看，PPI由上月下降0.4%轉為上漲0.3%。主要行業中，價格漲幅擴大的有黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲9.9%，擴大4.9個百分點；煤炭開採和洗選業，上漲9.1%，擴大7.8個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲8.9%，擴大0.6個百分點。價格降幅收窄的有石油和天然氣開採業，下降21.9%，收窄5.1個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降9.0%，收窄3.5個百分點。此外，化學原料和化學制品製造業價格由持平轉為上漲1.2%。

內地1月CPI按年跌0.3% 豬價按年跌3.9% 

責任編輯：尹航

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經濟 PPI 指數 國家統計局 化學 天然氣 石油 行業 商品

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