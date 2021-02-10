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華為起訴美國聯邦通訊委員會 挑戰威脅國家安全裁決

國情動向 10:43 2021/02/10

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中國電訊設備巨頭華為入稟美國法院，挑戰美國聯邦通訊委員會（FCC）將其列為國家安全威脅的裁決。

華為周一（8日）向美國第五巡迴上訴法院提起訴訟，要求對FCC一項裁決複審，指其去年12月的裁決已經越權、武斷，無確鑿證據支持，違反聯邦法律和憲法。

據報，華為在起訴書稱，該項決定可能影響整個電訊行業的經濟利益，包括互聯網、流動網絡、固定電話以及類似電訊應用等一系列行業的製造商、用戶和服務供應商。

FCC去年12月確認華為對美國國家安全構成威脅，駁回華為申訴。此前，FCC去年6月宣布正式認定中國的華為和中興通訊構成威脅，意味禁止美國企業動用政府資金向華為等購買設備。

《華爾街日報》引述FCC發言人表示，去年FCC基於自身以及眾多美國國家安全機構發現的大量證據，發布一項最終指定，認定華為對美國構成國家安全威脅，將繼續捍衛這一決定。

起訴FCC後 任正非喊話拜登政府

美國政府換屆後，華為加大在美國的法律挑戰力度。2019年，FCC決定禁止美國企業使用聯邦補貼購買華為設備，華為已提起訴訟。

值得注意，在華為周一提起訴訟不久後，華為創辦人任正非喊話拜登政府，希望美國新政府有更多開放政策，考慮美國公司的利益，稱華為仍希望大量購買美國產品，又歡迎拜登給他打電話交流。

拜登上任後，白宮明確華為構成安全威脅。而拜登的商務部長提名人雷蒙多（Gina Raimondo），曾拒絕承諾繼續將華為列入黑白單，惹議後轉口風，強調沒理由將華為撤出黑名單。

任正非喊話拜登政府：希望實行開放政策 華為仍想買美產品

【中美】白宮批華為安全威脅 準商務部長曾拒諾這事惹議

責任編輯：林佩怡

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