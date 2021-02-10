副外長秦剛反駁「戰狼外交」：抹黑中國是「惡狼」

中國外交部副部長秦剛，昨日在一場吹風會上反駁中國搞「戰狼外交」的說法，指有國家和人抹黑詆毀中國，「那就是『惡狼』」，還稱面對針對中國各種瘋狂攻擊，外交官理所當然要站出來說「不」。

據新華社官方微博「新華視點」凌晨發文，外交部昨晚行的外交部吹風會，有德國記者表示，歐洲有人質疑中國是否值得信任，因為中方有媒體和官員曾提到輝瑞疫苗致人死亡事件，認為中方這樣做是「戰狼外交」的表現。

秦剛回應稱，中方媒體關於歐洲疫苗出現問題的報道，「不是中方媒體自己編造的，而是引用外媒報道」。他稱，不是中國媒體散佈謠言或虛假信息，「中國同樣也是各種謠言和虛假信息的受害者」。

針對中國被認為「戰狼外交」，秦剛說：「如果我們看一看當前一些國家、有些人對中國進行毫無根據、毫無底線的抹黑詆毀，他們恐怕都不能用『戰狼』來形容，那就是『惡狼』。」

他表示，同世界任何其他國家一樣，中國外交的首要職責是捍衛自己國家的主權、利益和尊嚴。「面對國際上對中國的各種瘋狂攻擊中傷，中國外交官理所當然要站出來說不，這和毫無理性的示強完全是兩碼事。你總不能無故無理罵人，還不讓別人還嘴吧，那是什麼道理？」

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責任編輯：林佩怡

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