【天問一號】阿聯酋比中國捷足先登 希望號先抵火星

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美國白宮預算局長提名人 指責中國未履行雙邊承諾
中國火星探測器天問一號預計2月10日（周三）左右實施「近火制動」，在中國農曆新年除夕前後剎車進入火星軌道。天問一號會比美國毅力號（Perseverance）早約一周抵達火星，但阿聯酋已比中國捷足先登。阿聯酋希望號（Al Amal；英語Hope）以周二（9日）以中東與阿拉伯國家首個火星探測器的姿態，順利進入火星軌道，展開環繞火星探索。
|3國2月向火星「拜年」
|阿聯酋
|中國
|美國
|希望號
（Al Amal）
|天問一號
|毅力號
（Perseverance）
|發射日期
|2020年7月19日
|2020年7月23日
|2020年7月30日
|進入火星軌道
|2021年2月9日
|2021年2月10日前後
|2021年2月中
|探測器種類
|軌道器
|軌道/着陸/巡視器
|巡視器/無人機
|任務亮點
|阿拉伯國家首次火星任務
|一次過三步走，追趕美國數十年進度
|包括人類首架地球以外天體飛機
希望號由阿聯酋與美國數間大學與實驗室合作研發，去年7月19日於日本種子島宇宙中心以三菱重工H-IIA火箭發射，經過204日飛行，周二實施近火制動，發動機朝前點火，消耗探測器上合共800公斤燃料近半，成功減速被火星引力捕獲，進入火星軌道。
阿聯酋航天部門坦言，近火制動有50%機會失敗，這是希望號旅程最危險一環，因為減速太少會與火星擦身而過，減速太多則會受火星引力拉扯撞向火星。
阿聯酋副總統兼總理、迪拜酋長阿勒馬圖克姆（Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）形容，這是阿拉伯歷史新篇章的開始，象徵阿拉伯人也有能力與其他國家和民族競爭。他提到，今年是阿聯酋獨立50周年，阿聯酋會以科學、文化和啟發來慶祝。
希望號是火星軌道器，旨在環繞火星飛行，研究火星天氣周期與大氣變化等。中國天問一號則由火星軌道器、着陸器，以及巡視器亦即火星車組成，會嘗試一次過實現火星「繞、落、巡」三步走。
至於美國毅力號則是火星巡視器，而美國今次火星任務亮點在於車上還搭載了機智號（Ingenuity）火星無人直升機，假如一切順利，這會是人類史上首架地球以外天體航空器。
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責任編輯：連兆鋒