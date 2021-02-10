▲ 【天問一號】阿聯酋比中國捷足先登 希望號先抵火星

中國火星探測器天問一號預計2月10日（周三）左右實施「近火制動」，在中國農曆新年除夕前後剎車進入火星軌道。天問一號會比美國毅力號（Perseverance）早約一周抵達火星，但阿聯酋已比中國捷足先登。阿聯酋希望號（Al Amal；英語Hope）以周二（9日）以中東與阿拉伯國家首個火星探測器的姿態，順利進入火星軌道，展開環繞火星探索。

3國2月向火星「拜年」 阿聯酋 中國 美國 希望號

（Al Amal） 天問一號 毅力號

（Perseverance） 發射日期 2020年7月19日 2020年7月23日 2020年7月30日 進入火星軌道 2021年2月9日 2021年2月10日前後 2021年2月中 探測器種類 軌道器 軌道/着陸/巡視器 巡視器/無人機 任務亮點 阿拉伯國家首次火星任務 一次過三步走，追趕美國數十年進度 包括人類首架地球以外天體飛機

天問一號到火星了 為何要高難度剎車？

希望號由阿聯酋與美國數間大學與實驗室合作研發，去年7月19日於日本種子島宇宙中心以三菱重工H-IIA火箭發射，經過204日飛行，周二實施近火制動，發動機朝前點火，消耗探測器上合共800公斤燃料近半，成功減速被火星引力捕獲，進入火星軌道。

阿聯酋航天部門坦言，近火制動有50%機會失敗，這是希望號旅程最危險一環，因為減速太少會與火星擦身而過，減速太多則會受火星引力拉扯撞向火星。

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火星任務難難難 世界成功率僅50%

火星怪事多 探測好講技巧

阿聯酋副總統兼總理、迪拜酋長阿勒馬圖克姆（Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）形容，這是阿拉伯歷史新篇章的開始，象徵阿拉伯人也有能力與其他國家和民族競爭。他提到，今年是阿聯酋獨立50周年，阿聯酋會以科學、文化和啟發來慶祝。

希望號是火星軌道器，旨在環繞火星飛行，研究火星天氣周期與大氣變化等。中國天問一號則由火星軌道器、着陸器，以及巡視器亦即火星車組成，會嘗試一次過實現火星「繞、落、巡」三步走。

至於美國毅力號則是火星巡視器，而美國今次火星任務亮點在於車上還搭載了機智號（Ingenuity）火星無人直升機，假如一切順利，這會是人類史上首架地球以外天體航空器。

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責任編輯：連兆鋒