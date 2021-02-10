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世衛排除新冠病毒源於武漢實驗室 美國稱將自有判定

國情動向 12:21 2021/02/10

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世衛專家組公開對武漢的調查結論，指「實驗實洩漏」極不可能發生，專家不會再就這方面進行研究。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）稱，美國將根據世衛的數據和自己的情報作出決定。

美國將獨立審查調查結果

世衛昨日在武漢公布調查結果。據路透社報道，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周二在新聞發布會上表示，拜登政府並未參與「計劃和實施」這項調查，希望對調查結果和基礎數據進行獨立審查。

她補充說，即使政府重新加入世衛組織，在中國也必須有美國專家團隊。

國務院發言人普賴斯（Ned Price）亦表示，他無法斬釘截鐵地說世衛專家有獲得中國方面完全配合。

他認為，「顯然至少從現在開始，中國人還沒有提供我們所需要的必要的透明度。」美國將根據世衛的數據和自己的情報作出決定。

世衛專家昨日表示，專家組歸納出四個假說，其中認為病毒由宿主傳播到中間宿主，再由中間宿主傳給人類，是「最有可能」的路徑。另一個假說，是病毒通過冷凍食品感染人類，亦是「非常可能」；病毒直接由病毒宿主傳人亦是「有可能」，但相對較低；而病毒從實驗室洩漏是「極不可能」，毋須繼續探討。

世衛查疫源 內地專家曾光：美國才該是調查重點

世衛發布會：華南市場只是爆發點之一 不排除個別地區漏診（附直播）

責任編輯：尹航

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