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中國版Steam「蒸汽平台」試運 僅53款遊戲 未成年每日限玩個半鐘

社會熱點 12:56 2021/02/10

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蒸汽平台試運，但在國內網上劣評如潮

全球最大線上遊戲平台Steam的中國版─「蒸汽平台」9日展開試運，初步收錄53款通過審查的遊戲。平台採用實名制，設有防沉迷機制，未成年玩家須家長監護，每日只可玩90分鐘，每月課金不能超過400元人民幣。「蒸汽平台」目前在內地網上劣評如潮，中國區玩家暫時仍可連接Steam，但預料未來會收緊。

在北京收緊對遊戲內容的審查下，Valve與完美世界2019年宣布合作推出「蒸汽平台」。平台政策對未成年玩家作出嚴格限制，例如晚上10時至翌日上午8時無法使用、法定假期在線不能超過3小時、平日不能超過1.5小時，課金則按年齡層定下不同的上限，而14歲以下玩家無法註冊平台帳號。

蒸汽平台 vs Steam：53與40,000的數量差別

平台上初期僅上架《CS:GO》、《DOTA 2》、《戴森球計劃 (Dyson Sphere Program)》、《古劍奇譚》等53款遊戲，將隨著測試陸續增加。但考慮到國內游戲的審核流程及相關情況，蒸汽平台與Steam上的遊戲肯定存在不少差異，尤其在數量上，內媒也承認蒸汽平台將很難與Steam比較。

「蒸汽平台」的試運，甚至未來發展並未受到中國區玩家的關注，他們更擔心Steam將進行「鎖區」，令他們收藏庫中的遊戲完全報廢。不過，在項目初建時，完美世界表示，Steam中國項目的推出不會影響到Steam全球其他已有的運營與服務，意味著中國區玩家依舊可以登陸國際服。

作為最大遊戲平台的Steam，總遊戲數量在去年初已突破4萬款，而每年上架的新遊戲，近兩年都持續在8,000款以上。受惠於疫情令全球禁足，Steam去年每月活躍用戶數達到1.2億，日活數也來到6,260萬，今年初同時在線人數首次突破2,540萬。內媒統計，Steam的用戶語言中，使用中文的佔37.87%。

微博網民點樣睇？

okcthunderup：你不要過來啊！

咕果瀏覽器：選擇所有產品→ 有51個匹配的搜索結果居然有51個這麼多，太棒了呢！真是蒸蒸日上呢！

Bee_ill：我們堅持一個steam原則，任何企圖分裂和掠奪國服正版遊戲玩家的行為都注定是徒勞無功的，只能是死路一條。

Aaron丶paul：就像溫水煮青蛙，早晚有一天會對國際服動刀子。

筆墨古道：看您什麼時候走的安詳。

喵下小豪：怎說呢，有多些國內獨立遊戲跟國GAL也不錯，我也不要國外大作的。

JDWH_Jelly：老子已經是俄國人了，你隨意哦。

C4NotFound：只要不影響我steam，我就愛你。

李魯斯-威利斯：目前整個蒸汽平台的遊戲，還沒有我steam庫存遊戲多。

Orange_Hz：就你們那幾個破遊戲[吐]。

OL烈焰戰龍：挺不錯的，完美世界算是對得起國內玩家，大家不要罵了，悄悄的玩自己遊戲算了，有些事懂得都懂。

Pigpu：你看看你首頁就那幾個遊戲你也好意思上，笑死我了[太開心]。

yuny233：不影響steam國際服的話也是可以的。

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責任編輯：陳建錫

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