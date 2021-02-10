美國白宮預算局長提名人 指責中國未履行雙邊承諾

美國總統拜登的團隊，繼續展原對華強硬姿態。美國白宮預算管理局（OMB）局長提名人坦登（Neera Tanden），周二（9日）表示擔憂中國技術構成的潛在安全威脅，並指責北京方面未能履行雙邊承諾。

▲ Neera Tanden

坦登在參議院國土安全和政府事務委員會舉行的確認聽證會上表示，她將與國會合作，加強美國供應鏈的安全；並與盟友合作，向北京施加更大壓力，要求其遵守全球貿易規則。

她指出，過去幾年，北京方面並未履行中美雙邊關係裡中國方面的責任。她稱，至關重要的是，要確保中國做出改變，「我們要召集盟友向中國施壓，確保中國有一個公平的貿易體系，讓美國企業能夠真正與中國企業競爭」。

【中美貿易協議】去年美農產品對華出口 未達目標

中美首階段貿易協議 白宮指將重新檢視

據她提到，雙邊貿易關係在改變中國的「重商主義」方式，和解決中國未能遵守全球貿易規則方面，沒有起到有效作用，而全球貿易規則對美國企業和美國工人不公平。

憂中國技術威脅

坦登又表示，對華為電訊設備等中國產品給美國供應鏈構成的威脅，感到擔憂，並將仔細研究聯邦採購。

被問是否認為TikTok構成安全威脅時，坦登稱，應該擔憂任何獲取信息並分享其私人技術信息的實體。「就TikTok這方面做法的程度而言，我也認為存在這種擔憂」。

華為起訴美國聯邦通訊委員會 挑戰威脅國家安全裁決

任正非喊話拜登政府：希望實行開放政策 華為仍想買美產品

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁