中美緊張料持續 台灣成「世界上最危險引爆點」？

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【中美角力】陸克文：習如武統台灣 宜思考3個問題
美國總統拜登上任後，外界關注中美緊張何去何從。路透報道， 經濟學家和策略師認為，中美關係將保持緊張，拜登不太可能倉促與中國達成新的協議，也不太可能降低對華關稅。有分析更警告，台灣可能成為「世界上最危險的引爆點」。
拜登政府對聯邦採購實行「購買美國貨」政策，沿襲前總統特朗普奉行的「美國優先」立場。聯合國貿易和發展會議高級經濟學家Rashmi Banga，近日在路透全球市場論壇上表示，這這意味著緊張局勢將會持續。她預計，與中國科技競爭中，美國不會改變政策。
鑑於台灣在中美科技戰中的關鍵作用，英國前外交官、Alavan Business Consulting聯合創始人兼董事牛頓（ Alastair Newton）形容，台灣描述為「世界上最危險的引爆點（the world's most dangerous flashpoint）」。他強調，不是預測在近期或中期會在那裡會發生戰爭，但誤判的風險是不可忽視。
值得注意，拜登上任後，台海局勢緊張，解放軍機頻赴台海，美軍導彈驅逐艦早前通過台海。北京方面表示，解放軍在台海實戰性演練，是嚴正警告外部勢力停止干涉、「台獨」分裂勢力停止挑釁，強調「不承諾放棄使用武力」。
不過牛頓預計，拜登將在氣候變化和伊朗等問題上，與中國國家主席習近平合作。
美或以四方安全對話 對沖中國亞太影響力
另一方面，中國支持的區域全面經濟合作夥伴關係協定（RCEP）等貿易協議，將給美國帶來參與國際合作的壓力。分析指出，美國正在通過其他安排，來維護其在亞太地區的影響力，包括與日本、澳洲、印度的四方安全對話（Quad）。
標普全球市場情報部門Panjiva的研究分析師Chris Rogers預計，拜登政府將迅速表明重新加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的意願，以阻止協議中的合作夥伴與中國合作。
Chris Rogers形容拜登「可能會步行，而非跑步向前」，跟特朗普時期相比，美國新政府的政策調整可能會更加深思熟慮，並經過更多協商。
責任編輯：林佩怡
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