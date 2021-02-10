內地1月CPI按年再度轉負 料貨幣政策緩慢收緊

受高基數及非食品價格弱勢影響，內地1月CPI按年再度轉負。PPI按年轉正並創逾一年半最高水平，後疫情時代消費弱於生產的特征較明顯。分析指，CPI二季度有望回升趨穩，工業生產旺盛也將助力PPI保持回升勢頭；預計政策面不會明顯收緊，而是保持緩慢退出。

CPI和PPI按年一負一正 消費弱於生產

據路透社報道，交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智評價稱，CPI轉負主要和去年的高基數效應有關，非食品價格弱勢反映需求還是偏弱。PPI按年回正，得益於工業生產持續恢復，需求回升比較明顯，上游初級原料價格和大宗商品價格也在回升。

他認為，當前CPI處在比較低的水平，預計一季度都比較低，二季度隨著經濟的恢復有望回到正增長；PPI回升的趨勢比較明顯，未來漲幅還會進一步擴大。

內地1月CPI按年跌0.3% 豬價按年跌3.9%

內地1月份PPI按年漲0.3% 一年來首次負轉正

國家統計局公布，扣除食品和能源價格的核心CPI按年下降0.3%。德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，核心CPI變成負值，表明服務業即消費這方面應該還是有較大壓力。整體來看CPI低於預期，可能與就地過年有關；PPI還是上升勢頭說明工業相對表現更好，後疫情時代明顯表現出服務業和消費相對較弱勢的特征。

料宏觀政策不會明顯收緊

民生銀行智庫宏觀分析師應習文稱，當前通脹壓力主要在食品、能源和上游工業品，而下游產成品、服務品（特別是文化娛樂旅游等非剛需服務）相對弱勢，通脹呈現顯著的上下游差異性、結構性特點，對貨幣政策的影響仍然為中性，更多需要通過構建國內大循環等結構性經濟政策進行調節。

「目前來看宏觀政策不會有明顯的收緊，因為從物價運行來看需求還是整體偏弱，但也沒必要繼續去刺激，因為生產端情況還是挺好的，這一輪的經濟恢復生產好於消費。預計宏觀政策還是以穩為主，溫和退出。」劉學智稱。

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責任編輯：尹航

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