【年三十團年飯】內地倡就地過年 網購餸菜包激增

牛年將至，由於新冠疫情未消除，內地呼籲民眾就地過年，因而催生新消費模式。內地傳媒報道，臨近大年三十，年夜飯（港稱團年飯）半成品熱賣，據商務部數據，「2021全國網上年貨節」啟動以來，在線餐飲平台年夜飯系列商品銷售額按年增長96%，其中半成品增長超380%。

「中新經緯」報道，今年越來越多餐飲企業開始推出半成品年夜飯，電商平台都搜索到川菜、粵菜、東北菜等不同套餐，有包含10幾款菜的家宴禮盒，也有相對輕量的小套餐，還有商供會提供一些單人年夜飯套餐。價格方面，有200元（人民幣，下同）左右的，也有上千元的。

報道引述商務部大數據監測，「2021全國網上年貨節」自1月20日啟動以來，在線餐飲銷售額比去年農曆新年同期增長40%，重點監測在線餐飲平台年夜飯系列商品銷售額更增長96%，其中半成品、特色年菜、年夜飯分別增長380%、110%和70%以上。

餓了麼年夜飯項目相關負責人表示，在「就地過年」大趨勢下，更便捷的半成品年夜飯及適宜1至2人食用的套餐，能更好滿足年輕消費者所需。

有業界人士稱，年輕人生活節奏越來越快，很少會有人再到街市買餸，然後再回家煮飯，這令預製食材及半成品食材的市場需求增加，成為餐飲行業一大發展趨勢。

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責任編輯：林佩怡

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