  • 16°C
香港時間 : 2021210日 (三) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【年三十團年飯】內地倡就地過年 網購餸菜包激增

國情動向 15:20 2021/02/10

分享：

牛年將至，由於新冠疫情未消除，內地呼籲民眾就地過年，因而催生新消費模式。內地傳媒報道，臨近大年三十，年夜飯（港稱團年飯）半成品熱賣，據商務部數據，「2021全國網上年貨節」啟動以來，在線餐飲平台年夜飯系列商品銷售額按年增長96%，其中半成品增長超380%。

「中新經緯」報道，今年越來越多餐飲企業開始推出半成品年夜飯，電商平台都搜索到川菜、粵菜、東北菜等不同套餐，有包含10幾款菜的家宴禮盒，也有相對輕量的小套餐，還有商供會提供一些單人年夜飯套餐。價格方面，有200元（人民幣，下同）左右的，也有上千元的。

報道引述商務部大數據監測，「2021全國網上年貨節」自1月20日啟動以來，在線餐飲銷售額比去年農曆新年同期增長40%，重點監測在線餐飲平台年夜飯系列商品銷售額更增長96%，其中半成品、特色年菜、年夜飯分別增長380%、110%和70%以上。

餓了麼年夜飯項目相關負責人表示，在「就地過年」大趨勢下，更便捷的半成品年夜飯及適宜1至2人食用的套餐，能更好滿足年輕消費者所需。

有業界人士稱，年輕人生活節奏越來越快，很少會有人再到街市買餸，然後再回家煮飯，這令預製食材及半成品食材的市場需求增加，成為餐飲行業一大發展趨勢。

【新冠肺炎】全國「就地過年」利好電影業 票房上望70億元

【疫下春運】內地倡就地過年 帶火這兩種消費

「淘寶拜年」數字紅包 就地過年催谷新消費

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

疫下就地過年 3大消費特點
2021/02/04
疫下就地過年 3大消費特點
「淘寶拜年」數字紅包 就地過年催谷新消費
2021/02/09
「淘寶拜年」數字紅包 就地過年催谷新消費
【春節防疫】內地發布就地過年通知 要求人員流動降到最低
2021/01/25
【春節防疫】內地發布就地過年通知 要求人員流動降到最低
【疫下春運】內地倡就地過年 帶火這兩種消費
2021/01/29
【疫下春運】內地倡就地過年 帶火這兩種消費
【新冠肺炎】全國「就地過年」利好電影業 票房上望70億元
2021/01/29
【新冠肺炎】全國「就地過年」利好電影業 票房上望70億元
農曆新年 商品 疫情 餐飲 中華人民共和國商務部 街市

上一篇文章

【中澳關係】澳洲龍蝦大平賣 背後是災難性的失業潮？

下一篇文章

【中美角力】陸克文：習如武統台灣 宜思考3個問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國反圍堵澳洲？港企傳擲2328億巨資 澳後花園建城
中國反圍堵澳洲？港企傳擲2328億巨資 澳後花園建城
【中澳交惡】中國以一罪名 起訴澳洲籍華裔主播成蕾
【中澳交惡】中國以一罪名 起訴澳洲籍華裔主播成蕾
【中澳關係】澳洲龍蝦大平賣 背後是災難性的失業潮？
【中澳關係】澳洲龍蝦大平賣 背後是災難性的失業潮？
拜登對華政策「少帥」：中國已認定美國衰落
拜登對華政策「少帥」：中國已認定美國衰落
拜登揚言美國中國極度競爭後 王毅這樣喊話歐盟
拜登揚言美國中國極度競爭後 王毅這樣喊話歐盟
對沖美圍堵？習近平：從中東歐進口1700億美元商品
對沖美圍堵？習近平：從中東歐進口1700億美元商品