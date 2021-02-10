A股鼠年收官全線升 貴州茅台漲6%續創新高

A股鼠年最後一個交易日，三大股指高開高走，旅遊、白酒、家電、醫藥等大消費板塊集體走強，滬指收市升1.4%，創業板指升超2%站上3400點。A股將於明天起休市至下周三（17日）。

中國1月金融數據超預期，加上生產者物價指數（PPI）轉正，三大指數集體高開，隨後持續上行，深成指午後漲幅擴大至2% ，一度站上16000點，截至收市，滬指市升1.43%，報3655.09點；深證成指升2.12%，報15962.25點；創業板指升2.39%，報3413.81點。

以鼠年計，上述三大指數分別飆逾22%、49%及77%。

滬深兩市今日成交總額8753億元（人民幣，下同），較上日略有放量，其中滬市成交3926億元，深市成交4827億元，北向資金淨流入9億元。

盤面上，多數板塊上漲，生物醫藥領漲，中藥、汽車、景點旅遊、食品飲料、家用電器等漲幅居前；僅採掘、銀行、煤炭、國防軍工等少數板塊下跌。個股方面，貴州茅台突破2600元關口，創歷史新高，以全日高位2601元報收，升近6%。中信證券上調茅台最新目標價至3000元，維持「買入」評級。

「春節躁動」行情仍然存在

國信證券認為，臨近年關指數價格衝高是常態，「春節躁動」行情仍然存在。預計今年春節後的利好因素料仍會維持較長一段時間，春節前對流動性的需求雖推高短期利率，但節後這種需求壓力將會下降。

安信證券首席策略分析師陳果認為，從短期來看，銀行間流動性已經得到極大改善，短端利率低於過去5年同期水平，A股有望在節後再次迎來「開門紅」行情。

國家統計局早先公布，中國1月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.3%，低於預期。生產者物價指數（PPI）按年則漲0.3%，是一年來首次由負轉正。人民銀行昨日公布，中國1月新增人民幣貸款3.58萬億元，創歷史新高，1月社會融資規模增量5.17萬億元，高於預期。

內地1月CPI按年跌0.3% 豬價按年跌3.9%

內地1月份PPI按年漲0.3% 一年來首次負轉正

責任編輯：蒯宇澄

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