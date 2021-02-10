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【中美角力】澳媒：G7對澳洲關門 煞停「民主10國」

國情動向 16:07 2021/02/10

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【中美角力】澳媒：G7對澳洲關門 煞停「民主10國」

美國拜登政府拉攏盟友對抗中國戰略再遇挫敗。澳洲傳媒報道，七國集團（G7）對「反華國家」關上大門，暫停了吸納澳洲等新會員擴展成「民主10國」（D10）的計劃，理由是部分G7國家認為D10計劃太具挑釁性，不願刺激中國。

G7由過去的世界七大工業國，美國、日本、德國、英國、法國、意大利以及加拿大組成，英國近期提出將G7擴展成民主10國，加入澳洲、南韓及印度3國，與拜登團結民主國家抗衡中國戰略不謀而合。

不過，《澳大利亞人報》（The Australian）引述消息人士報道，G7已經暫停考慮吸納新會員，而英國亦已調整想法，嘗試集中推動一個四邊關係框架，「更靈活」應對中國。

據悉，部分G7成員反對英國將集團重新塑造成反華組織，意大利認為此舉對北京太過挑釁，而法國亦擔心G7加入新會員會衝淡歐洲國家的影響力。

馬克龍明拒美國：歐盟不應跟隊圍攻中國

默克爾快走了 德國會否對中國變臉？

美國經歷特朗普執政，歐盟近年戰略自立擺脫跟隨美國態度已十分明顯。即使拜登上台呼籲盟國重新靠攏美國，德國總理默克爾與法國總統馬克龍近日都表明，反對以兩大陣營將世界一分為二。

外界分析也認為，美英澳等國有意打造反華聯盟，印度是個尷尬的角色。印度雖有民主選舉，但從管治的作風到人權狀況都明顯不符西方國家標準。美國等國如以民主旗號拉印度結盟反華，等於自我削弱公信力，然而不拉攏印度又會大幅削弱聯盟力量。

拜登對華政策「少帥」：中國已認定美國衰落

拜登對華政策80後智囊  曾在北京《財經》實習

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責任編輯：連兆鋒

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