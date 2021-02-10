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任正非談女兒姚安娜出道 稱「當藝人真是苦」遭嘲諷

社會熱點 17:12 2021/02/10

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華為創辦人任正非近日受訪時，首次回應小女兒姚安娜出道進軍演藝圈，稱「自從她從事這個行業以後，我才知道當藝人真是苦」，這番言論引來網民熱議，有人嘲諷「公主也苦？」「打工人的苦你可知道？」亦有人稱這是任正非家裡事，「不要道德綁架」。

任正非昨日出席山西太原智能礦山創新實驗室揭牌儀式後，接受傳媒採訪，除了談到華為受美國制裁外，有記者問到姚安娜選擇的發展路徑，與大女兒孟晚舟不同，作為父親對哪條發展道路更滿意？

父母不想干預

任正非回應稱，每個小孩自己的興趣愛好不同，父母怎能左右，「小孩想走什麼路就走什麼路，她喜歡就行。以前我對文藝行業一點都不了解，自從她從事這個行業以後，我才知道當藝人真是苦，但是她自己無怨無悔，父母也不想去干預她」。

姚安娜入娛樂圈　任正非女兒為何都不姓任？

華為小公主姚安娜出道 23歲生日宣布進軍娛樂圈（組圖）

姚安娜早前發布新歌出道，網民反應似是不太受落。之後被爆出華為搶先註冊多個姚安娜相關商標，包括藝名「姚安娜」及其本名「姚思為」等，華為據報內部公告稱，「社會上有些公司或個人惡意搶注姚安娜商標，我們不得為之」，而「任總是第一次公權私用，為此向全體員工道歉」。

另外，任正非受訪時也談到孟晚舟案，稱「我們還是應對好加拿大的法律程序」。

任正非還說到退休問題，稱關鍵不是什麼時候退休，而是退休之後幹什麼，「我太太說『你可以喝茶』，我上午可以喝茶，下午再喝茶就睡不著了。那找不到可娛樂的項目，暫時只有繼續幹活。希望你們幫我創造一個娛樂項目，我這個人有個缺點，就是沒有什麼興趣愛好」。

內地網民看任正非回應女兒出道

菠蘿橘子蛋炒飯：眾生皆苦，餓有餓的苦，吃飽了也會有撐著了的苦

dilettante2polymath：公主下凡了，體察民情

超哥星：打工人的苦你可知道？？？

Olig梁：快進到姚安娜洗白成民族藝人

旺仔小頭豬：[鼓掌]相比之下在華為996就很輕鬆了，建議大家996

大灰貓大：不犯法，還真管不著別人，別把私事兒喝貢獻捆綁

大灰貓大：不要道德綁架，人家不犯法啊。任正非家裡的事兒管不著，只看他為中國的科技發展做出了貢獻就行

蕭婉之：護女心切可以理解

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責任編輯：林佩怡

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