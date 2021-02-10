【中美角力】外媒：美國要求TikTok出售資產計畫  或無限期擱置

據美國《華爾街日報》消息稱，熟悉情況的消息人士透露，美國要求TikTok出售其在美國的資產的計劃已被「無限期擱置」。報道稱，美國新任總統拜登正對其前任應對中國科技公司潛在安全風險的努力進行廣泛評估。

《華爾街日報》稱，知情人士說，TikTok母公司字節跳動的代表與美國國家安全官員之間的討論仍在繼續。他們還透露，這些討論集中在數據安全和防止TikTok收集美國用戶信息的方法上。

白宮就TikTok判決上訴 美官員：特朗普卸任前難解決問題

報道還稱，美國國家安全委員會發言人埃米莉·霍恩說，「我們計劃制定一個全面的方法來保護美國的數據，以應對我們所面臨的的各種威脅。」她表示，這包括在美運行的中國App和其他軟件所帶來的的風險。在未來幾個月，他們預計將根據對美國所面臨風險的全面了解來審查具體個例。

去年9月，時任美國總統特朗普宣布，除非TikTok出售其在美國的資產，否則將在2020年11月12日前「事實性地禁止TikTok」。但這一行政令先後於9月28日及10月30日被美國聯邦地區法院叫停。在禁令生效前，TikTok起訴美國政府，請求美國法院進行干預，以給其更多時間以便與美國政府達成協議。去年12月，美國哥倫比亞特區聯邦地區法院法官卡爾·尼科爾斯裁決，暫緩實施美國商務部針對TikTok的交易禁令。

報道稱，知情人士說，美國外國投資委員會與TikTok之間為解決這種情況而進行的談判仍在繼續。其中一位知情人士說，可能的解決方案包括使用受信任的第三方來管理TikTok的數據，但這不需要「直接出售」。

責任編輯：鄧中建

【TikTok】再一美國法官 暫緩美商務部對TikTok禁令

【中美角力】美參議員提新法限制高風險軟件 點名微信Tiktok

【中印衝突】印度據報永久禁用TikTok、Wechat等59中國App