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【天問一號】成功「太空剎車」進入火星軌道

國情動向 21:19 2021/02/10

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中國火星探測器天問一號10日（周三）晚成功進行「太空剎車」，在中國農曆新年除夕前進入環火軌道，完成火星探測任務關鍵一步。

央視新聞報道，從國家航天局獲悉，天問一號探測器實施近火捕獲制動，環繞器3000N軌控發動機點火工作約15分鐘，探測器順利進入近火點高度約400千米，周期約10個地球日，傾角約10º的大橢圓環火軌道，成為中國第一顆人造火星衛星。這標誌著中國首次自主火星探測任務「繞、落、巡」三大目標中的環繞目標順利達成。

天問一號進入環火軌道效果圖。圖片來源：航天科技集團八院

首次火星探測任務由地火轉移階段進入火星捕獲階段後，天問一號環繞器攜帶的中分辨率相機、高分辨率相機、磁強計、礦物光譜分析儀、離子與中性粒子和能量粒子探測儀等載荷將陸續開始工作，對火星開展多維度探測。

去年7月23日成功發射以來，天問一號探測器已累計飛行202天，完成1次深空機動和4次中途修正，抵達火星時飛行里程約4.75億千米，距離地球約1.92億千米，器地通信單向時延約10.7分鐘，各系統狀態良好。

後續天問一號還將經過多次軌道調整，進入火星停泊軌道，開展預選著陸區探測，計劃於2021年5月至6月擇機實施火星著陸，開展巡視探測。

天問一號到火星了 為何要高難度剎車？

【天問一號】阿聯酋比中國捷足先登 希望號先抵火星

天問一號除夕到先過美國 火星任務世界成功率僅50%

責任編輯：蒯宇澄

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