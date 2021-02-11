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拜登與習近平通話 對香港、新疆人權問題表示關注

國情動向 10:09 2021/02/11

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拜登與習近平通話，談及香港、新疆及台灣等問題。資料圖片

美國總統拜登與中國國家主席習近平周四（11日）進行通話，白宮表示，拜登就北京採取高壓及不公平經濟措施、香港及新疆的人權問題、以及包括台灣在內的地區採取獨斷行動表達關切。拜登重申會保護美國人民安全、繁榮、健康和原有生活方式，以及維護自由開放的印度太平洋地區。 

拜登在社交網站Twitter發文，披露他與習近平的部分通話內容，並重申會在對美國有利益的情況下，與中國展開合作。白宮指，雙方還就應對新冠疫情、全球衛生安全、氣候變化及防止武器擴散交換意見。

I spoke today with President Xi to offer good wishes to the Chinese people for Lunar New Year. I also shared concerns about Beijing’s economic practices, human rights abuses, and coercion of Taiwan. I told him I will work with China when it benefits the American people.

內地中央電視台指，兩國元首就中國牛年春節相互拜年，就雙邊關係和重大國際及地區問題深入交換意見。

兩國領導人遲平通話，美媒：拜登欲把握主動權

美媒報道指，兩國領導人曾表示尋求合作，包括氣候變化等議題。但拜登政府已清楚表明將維持對華強硬的立場，他此前視察五角大樓時宣布，指示國防部長奧斯汀成立特別工作組，負責評估美國應對中國的防務政策。而國務卿布林肯與中共中央政治局委員楊潔篪的通話，亦未能緩和兩國的緊張關係。

拜登上周接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，曾表示「沒有任何理由不和他（習近平）通話，只是還沒有機會而已。」有外媒分析，拜登不急於和習近平通電話，是想重新調整中美關係，確保美方把握雙方互動的主動權，不讓中國有先聲奪人的機會。

中美緊張料持續 台灣成「世界上最危險引爆點」？

拜登揚言美國中國極度競爭後 王毅這樣喊話歐盟

責任編輯：陳建錫

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