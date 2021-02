拜登與習近平通話 對香港、新疆人權問題表示關注

美國總統拜登與中國國家主席習近平周四(11日)進行通話,白宮表示,拜登就北京採取高壓及不公平經濟措施、香港及新疆的人權問題、以及包括台灣在內的地區採取獨斷行動表達關切。拜登重申會保護美國人民安全、繁榮、健康和原有生活方式,以及維護自由開放的印度太平洋地區。

拜登在社交網站Twitter發文,披露他與習近平的部分通話內容,並重申會在對美國有利益的情況下,與中國展開合作。白宮指,雙方還就應對新冠疫情、全球衛生安全、氣候變化及防止武器擴散交換意見。

I spoke today with President Xi to offer good wishes to the Chinese people for Lunar New Year. I also shared concerns about Beijing’s economic practices, human rights abuses, and coercion of Taiwan. I told him I will work with China when it benefits the American people.