【天問一號】美國做這件事用了32年 中國打算一氣呵成

▲ 「天問一號」將一次過完成繞、著、巡3個步驟

中國火星探測器「天問一號」昨日（10日）成功「煞車」，進入火星軌道範圍，預料在5月至6月期間擇機著陸，有望一次過完成「繞、著、巡」三步，成功第二個在火星上「開車」的國家，創造航天史上的紀錄。美國自然是成完上述工程的首個國家，但輾轉用了近32年的時間。

內媒指，人類探索火星的嘗試，由前蘇聯在1960年開啟，按其首次嘗試向火星派遣探測器算起，到2020年火星發射窗口之前，人類已經發起過45次火星任務，其中有17次帶著火星著陸目標，但僅有8次成功，全部由美國完成。1964年發射的「水手四號」成功飛掠火星並拍下照片；1971年「水手九號」率先進入火星軌道環繞並拍下海量照片；1975年「海盜一號」成功軟著陸；1996年發射的美國「探路者號」在火星上移動了約100米。

中國雖起步較遲，但 首次火星探測任務即提出一次實現「繞、著、巡」三步走。 鑑於本輪三國探火中，阿聯酋的希望號不需要著陸火星，而美國有多次登陸火星的成熟經驗並完成了火星車的巡視，中國有望成為第二個在火星上「開車」的國家。

內地航天技術專家 黃志澄表示，中國火星探測任務最核心、最難的地方，就是探測器進入火星大氣後氣動外形和降落傘減速的過程，只有一次機會。研製團隊做了充分的準備，專門設計了全新氣動外形、新型降落傘等，希望一切順利，「假如天問一號能順利著陸火星並開展巡視，這將是非常偉大的。」

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責任編輯：陳建錫

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