與習通話前夕 拜登下令國防部成立工作組應對中國

美國總統拜登周三（10日）視察五角大樓時表示，國防部已成立工作組，將審視美國的戰略、作戰概念、科技、軍力形勢等，專門應對中國日益嚴峻的挑戰，並捍衛美國在印太地區和全球的利益。拜登強調，需要整個政府努力、國會兩黨合作，以及強大的聯盟和夥伴關係，才能確保美國在與中國的競爭中獲勝。

《美國之音》引述五角大樓信息指，該工作組由15名文職和軍職人員組成，分別來自國防部長辦公室、聯合參謀部、各軍種、作戰命令和情報部門。防長奧斯汀的特別助理拉特納（Ely Ratner）博士負責統籌，後者在拜登還是參議員時，曾在他的辦公室工作過，並在拜登擔任副總統時出任其副國家安全顧問。

官員透露，工作組目的是協調政府各種職能，包括經濟、政治、外交和軍事方面，形成一致的政策來對抗中國。工作組將在4個月內向國防部提出建議。

報道又指，防長奧斯汀大部分軍旅生涯是在中東地區，他擔任過美國中央司令部司令、陸軍參謀長、駐伊拉克美軍司令，但缺乏應對印太地區，尤其是對中國的經驗，工作組將在指導奧斯汀的對華政策方面發揮核心作用。

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責任編輯：陳建錫

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