【牛年2021】年三十晚5件事 「福」字正貼反貼有講究

今日（11日）是年三十晚（又稱除夕、大年夜），除了家家戶戶都會食的團年飯之外，這個日子其實還有其他的風水講究，內媒就整理出一些問題，包括如何正確地貼「福」字、除夕守夜是甚麼等。當然，風水意頭不是人人相信，但希望來年事事順利者，不妨作個參考。

一、大門「福」字不要倒貼

大門上的「福」字從來都是正貼。大門上的「福」字有「迎福」和「納福」之意，而且大門是家庭的出入口，一種莊重和恭敬的地方，所貼的「福」字須鄭重不阿、端莊大方，故應正貼。

二、除舊佈新

北方人有「二十四，掃房子」的習俗，南方人則有「年廿八洗邋遢」的說法。來源已不可考究，韻腳倒是壓得極好。而「塵」與「陳」諧音，所以掃除不僅是為了乾乾淨淨過個新年，還有除舊佈新的含義。

三、不宜食粥

無論是大年初一還是三十晚，都不宜用粥填肚。因為正月初一是新年的首日，食粥就寓意著新一年都無啖好食，要在貧窮中度過。

四、傍晚前貼好「福」字

真正貼福字的時間應該是在下午、太陽下山之前，順序從外到內貼福，先貼先貼抬頭福，再貼門福，最後才貼倒福，代表福氣都從外面流進來。「福」的正確貼法是正門、前門、牆上要正貼，後門、洗手間、廚房、垃圾桶等污穢的地方則要倒貼。

五、何謂除夕守夜

年三十晚傳統有守夜的習慣，又謂之「守歲」，是源於「年」的傳說，相傳這種怪獸會在除夕之夜竄到人群聚居的地方嚐一次口鮮，所以民眾在這天放炮竹守夜，以求驅逐年，以保平安。其實這種民俗也一定科學講究，放炮仗能殺死細菌，闢舊迎新，而冬天陽氣初生，除夕守夜，正是守的這一股陽氣，來年才能萬物生長，身體健康。

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責任編輯：陳建錫

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