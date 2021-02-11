全球10大芯片買家：華為採購大跌兩成 小米搶佔市場

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A股鼠年收官全線升 貴州茅台漲6%續創新高
市場研究機構Gartner公布2020年10大芯片買家數據，蘋果、三星繼續穩佔頭兩位，採購額均有20%以上的按年增幅，被美國裁制的華為仍險守第3，但採購額大跌超過20%，是上榜企業中跌幅最大的一家，略高於第4的聯想。排在第8的手機廠商小米表現最積極，採購支出按年增加了26%。
數據顯示，蘋果去年芯片採購金額達到536.16億美元，按年增長24%，佔全球市場份額的11.9％；三星364.16億美元，增長20.4%；華為190.85億美元，下跌23.5%；聯想185.55億美元，增長10.6%；戴爾165.81億美元，增長6.4%。而6至10名分別是步步高、惠普、小米、鴻海精密，以及慧與。
Gartner研究總監Masatsune Yamaji指，新冠肺炎大流行和中美衝突是去年影響芯片市場的兩大因素，「大流行削弱了對5G智能手機的需求並中斷了汽車生產，但推動了對移動PC和視頻遊戲的需求，以及2020年對雲數據中心的投資。此外，2020年內存價格的上漲導致OEM增加了全年的芯片支出。」
然而，美國政府在去年增加了對華為的貿易限制，限制了其購買芯片的能力，從而限制了其智能手機的供應並降低了其市場份額。與此同時，小米在智能手機市場上獲得了更大的份額，包括智能電視、可穿戴設備和智能家電在內的各種消費物聯網設備中取得巨大成功，增加了其在半導體採購的支出。
責任編輯：陳建錫
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