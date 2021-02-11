中國駐英公使約見BBC管理層 就涉疆報道提嚴正交涉

▲ 中國駐英公使馬輝（小圖）約見BBC管理層，就近期涉疆報道提出嚴正交涉

英國廣播公司（BBC）近日大篇幅報道新疆「再教育營」存在維族婦女被性侵等問題，引起北京強烈不滿，並痛斥報道是毫無依據的抹黑詆譭。中國駐英公使馬輝8日約見BBC的採編部主任、外事新聞主編，就其近日涉新疆、疫情的等報道提出嚴正交涉，要求立即更正錯誤。

中國駐英大使館11日通報有關消息，馬輝在會面中表示，BBC近日頻繁就疫情、新疆議題播發不實報道，抹黑中國國家形象，充斥嚴重的雙重標準和深刻的對華意識形態偏見，偏離自身所標榜的客觀、平衡、公正的新聞原則，對自身聲譽造成巨大損害，並傷害了中國人民的感情。

馬輝闡述了中方在有關問題上的政策立場，要求BBC切實履行媒體應盡職責，遵守新聞職業道德，摒棄對華意識形態偏見和雙重標準，客觀公正報道中國。

外交部：所謂受訪者都是演員

對於BBC的報道，中國外交部日前也作出詳細回應，發言人汪文斌表示，中方迄今已經先後發佈了8本涉疆白皮書，新疆維吾爾自治區政府也舉辦了20多場新聞發布會，以大量詳實數字和事例展現了新疆地區各族人民群眾安居樂業、團結和諧的生活，也展示了新疆各族人民合法權益得到有效保障的事實。

汪文斌強調，新疆從來沒有所謂的「再教育營」，那些受訪者不過是散布不實消息的演員。BBC的報道毫無事實依據，其已經不止一次发布涉疆問題的不實報道，中方也多次作出澄清和驳斥。

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責任編輯：陳建錫

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