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【牛年2021】疫情改變生態 一人團年飯成為新潮流

社會熱點 17:39 2021/02/11

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全國「就地過年」，不少內地民眾今年都要自己一個食團年飯

今日（11日）是農曆年三十晚，但在全國提倡「就地過年」下，不少內地民眾都無法返鄉，一個人食團年飯這種以往不能想像的事，就成為了今年做節的新方式。據阿里近日公布的數據，一人份量的自熱火鍋銷量按年上漲1,500%，火鍋湯底配料的銷量上漲543%。各網購平台都看準商機，推出類似的商品。

食肆也不例外，在北京，大量餐廳今年都貼出「春節期間不打烊」的告示，還為了滿足無法回鄉或單身人群的需求，推出了「一人食」的團年飯套餐，其中不乏有四季民福烤鴨、南京大排飯、火爐火自助烤肉等名店。類似的風氣，在其他省市都可見到。

伴隨著單身經濟的興起，『一人食』的消費形式將更為長遠的發展下去。」阿里的《中國空巢青年圖鑑》指，一人團年飯可能是曇花一現的風景，但如今單身人群多分佈於高薪職業，這些人消費能力較高，消費觀念也更為開放，追求一人食、一人租、甚至是一人旅行的生活方式，將會愈來愈流行。

微博網民點樣睇？

 娜是我的名字你的姓氏： 我必須要點兩份，起碼不能讓外賣員知道我沒有對像一個人過年。

大碗伊麵：一人份的市場還是很大的，餐飲業趕緊跟上啊。

張雨雨雨垚 ：唉！沒辦法，領導說了春節回老家屬於非必要！

別留在過往：如果我今年沒回家過年，一人食年夜飯大概會是泡麵，水煮蛋，速凍水餃，米飯，燙青菜...

-春島頌語：一個人吃個寂寞年夜飯，吃的是氛圍​。

Tracyzh130：一人食年夜飯確實有點淒涼呢。

快樂的鹹魚呢：這個話題太慘了好嗎，都是一幫就地過年的打工狗。

xxxbrglxi：我以為因為疫情沒辦法回家過年是最慘的事，今天我懂了，還有更慘的，年夜飯一個人吃711便利商店​。

牛奶是大愛啊：其實年夜飯吃的不是美食，而且跟家人在一起分享的快樂。

綠蘿小鎮：自己還真不知道怎麼過年。

溪風照：挺好的，迎合市場需求，說明在外面過年的單身[狗狗]越來越多了。

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責任編輯：陳建錫

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