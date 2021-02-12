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【初一禁忌】睡個午覺會被炒？初一12大禁忌逐個數

社會熱點 01:56 2021/02/12

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【初一禁忌】睡個午覺會被炒？初一別做這12件事

大年初一，是農曆新一年的開始，但各地叫法都不同，有人叫「大年初一」、「年初一」，又有人稱「正月初一」。隋代杜台卿的《玉燭寶典》提到，「正月為端月，其一日為元日，亦云正朝，亦云元朔(正月是一年的第一個月，正月的第一天叫「元日」，也能叫「正朝」或「元朔」)」，這大概是「正月」的由來。

「元月」 的「元」原本的意思是「頭」，後來引申為「開始」，元月就是「新年開始之月」的意思！

大年初一是民間習俗裡最具特色的傳統節日、即春節的開始，大家會在這天貼新聯、給利是、到各地去拜年，而這天也有很多不能做的民俗禁忌，一起來看看吧！

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禁忌1：勿叫別人姓名，催他人起床

年節初一千萬不要叫別人的姓名，催人起床，這樣代表對方「一整年都要被他人催促做事」，這是一件十分不好的事情！

禁忌2：勿跟還在睡的人拜年 

對方還在睡夢中時，不跟對方拜年，因為這樣意思是讓他「一整年都躺在病床上」！

禁忌3：勿早餐吃粥配葷食（肉食）

傳統來說，窮人家吃不起其他東西才吃粥，所以大年初一當天早上不能吃粥，改吃乾米飯，代表「這一年家裡都能吃得很豐盛，很富有」；而不要吃葷（肉）的原因是：當天早上是「萬神盛會」，所有的神明都會出來拜年，吃素不吃葷表示對神的尊敬。

禁忌4：勿讓出嫁女兒回娘家

過年首日如果女兒回娘家，會有「把娘家吃窮」的意思，所以只能在初二或初三回娘家；另外，嫁去的女兒已是別人的媳婦了，過年時期，想必婆家也會有很多客人前來拜年，媳婦要幫忙待客，因此初一不能回娘家。

禁忌5：睡午覺

過年時期白天睡覺（尤其是大年初一當天睡午覺）。除了有「接下來一整年都會過得十分懶散」之意之外，也隱含著今年的事業運易被自己的惰性影響。（依古書記載「禁晝寢」一詞字義是「禁止白天睡覺」，寓意是勸人不要在年首就怠惰成性）。而年節不要睡午覺的第二個原因是：過年時期家裡常會有客人拜年，如果中午去睡覺的話，是對登門拜年的客人失禮的！

禁忌6：使用刀具（刀子、剪刀）及針線

民間傳說「初一動了刀和剪，口舌是非全難免」！初一使用剪刀和刀具，這一年會帶來許多不必要的紛爭。另有傳說，「初一動了針與線，挑了龍筋長針眼」！意思是之後生下來的小孩，眼睛會跟針眼一樣小。

禁忌7：用斧頭劈柴

民間傳「初一動斧劈了柴，劈開再也回不來」！木柴的「柴」跟發財的「財」讀音相似，所以初一批柴有「破財」之意，今年金錢的運勢可會不佳。

禁忌8：借錢給別人和討債

民間傳「初一借了別人的錢，一年四季靠外援」；當天借錢給別人，自己的財產將會「外流一整年」。同時，過年期間討債是很不吉祥的事情，不論是被討債的人或是跟人討債的人，接下來的一整年都會為金錢苦惱，所以忌諱年節討債。

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禁忌9：讓別人從口袋掏東西

過年時期，自己的口袋不要被別人伸入拿取東西，這表示接下來的一整年「財產都會被人掏光」。

禁忌10：打掃家裡

過年穿新衣、戴新帽，家裡也要打掃一番，讓自己有嶄新的一年，但是，大年初一切記不要打掃家裡！家裡的財氣容易被一掃而空！

禁忌11：洗頭洗衣服

大年初一不洗頭不洗衣服的原因是因為，很多長輩認為初一洗頭洗衣是會將財氣洗掉；而且初一初二是「水神生日」，故這兩天可先將衣服擱著，待大年初三再洗。

禁忌12：打破器具、傢俱

打破傢俱、器具被我們認為是不吉利的事，過年打破器皿、碗盤等傢俱，表示「接下來整年度會不吉利」，不過真的不小心打碎了也不要緊，只要趕快說：「歲歲(碎碎)平安」，便能化兇為吉。

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責任編輯：鄧國強

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