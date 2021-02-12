中國初一零時零分封殺BBC  中英捲外交風波

中英關係繼BNO移民後再捲風波。國家廣播電視總局在踏入農曆年初一（周五，12日）的零時零分發出通告，指英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）已在中國遭到禁播，因其涉及中國的報道違反公正要求。英國外相稱中方此舉「不能接受」。

香港當局隨即配合，香港電台（RTHK）宣布周五晚上11時開始，不再轉播BBC世界新聞頻道節目和廣東話節目BBC時事一周。

而稍早前，中國官媒中國環球電視網（CGTN）被英方撤銷在英國的播放執照，中方今次決定有反制意味。

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國家廣電總局在周五（12日）零時零分發出的通告中表示，BBC世界新聞台涉及中國的報道內容，嚴重違反《廣播電視管理條例》、《境外衛星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結。

國家廣電總局：BBC世界新聞台報道不公正

通告強調，BBC世界新聞台已不符合境外頻道在中國境內落地條件，因此對其新一年度落地申請不予受理。

BBC發表聲明回應稱，「我們對於中國當局的決定感到失望。BBC是全世界最受信賴的國際新聞媒體，從世界各地公平、公正且不畏懼或偏袒地報導新聞」。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，中國當局的決定令人無法接受，稱「嚴重侵害媒體自由」，並質疑中方此舉不利自身國際形象。

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據了解，BBC世界新聞頻道在被封殺前，主要在中國多在國際飯店或使館播放，但一般中國民眾無法觀看。

值得注意是，中方發出封殺令之前，中英已屢次就媒體平發爆發衝突。

英方此前撤銷中國環球電視網英國執照

英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）4日稱，調查後發現，持有中國環球電視網在英國播放執照的星空華文傳媒（Star China Media Limited）並非合法的執照持有人，因此撤銷中國環球電視網在英國的播放執照。

而BBC早前的一個新疆人權主題報道，被中方的新華社及環球時報等反駁、指控BBC造謠。

而中國與英國近來也因為香港問題屢生齟齬，其中包括英方的BNO移民政策。

責任編輯：鄧國強

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