  • 19°C
香港時間 : 2021212日 (五) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國初一零時零分封殺BBC  中英捲外交風波

國情動向 11:10 2021/02/12

分享：

中英關係繼BNO移民後再捲風波。國家廣播電視總局在踏入農曆年初一（周五，12日）的零時零分發出通告，指英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）已在中國遭到禁播，因其涉及中國的報道違反公正要求。英國外相稱中方此舉「不能接受」。

香港當局隨即配合，香港電台（RTHK）宣布周五晚上11時開始，不再轉播BBC世界新聞頻道節目和廣東話節目BBC時事一周。

而稍早前，中國官媒中國環球電視網（CGTN）被英方撤銷在英國的播放執照，中方今次決定有反制意味。

BNO移民上路  中國叫英方勿搬石頭砸自己腳

趙立堅：BNO把大批港人變英國二等「公民」

國家廣電總局在周五（12日）零時零分發出的通告中表示，BBC世界新聞台涉及中國的報道內容，嚴重違反《廣播電視管理條例》、《境外衛星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結。

國家廣電總局：BBC世界新聞台報道不公正

通告強調，BBC世界新聞台已不符合境外頻道在中國境內落地條件，因此對其新一年度落地申請不予受理。

BBC發表聲明回應稱，「我們對於中國當局的決定感到失望。BBC是全世界最受信賴的國際新聞媒體，從世界各地公平、公正且不畏懼或偏袒地報導新聞」。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，中國當局的決定令人無法接受，稱「嚴重侵害媒體自由」，並質疑中方此舉不利自身國際形象。

BNO致中英陷緊張之際  李克強向英商喊話破冰

法國馬克龍明言拒絕美國：歐盟不應跟隊圍攻中國

    點擊圖片放大
    +5
    +4

據了解，BBC世界新聞頻道在被封殺前，主要在中國多在國際飯店或使館播放，但一般中國民眾無法觀看。

值得注意是，中方發出封殺令之前，中英已屢次就媒體平發爆發衝突。

英方此前撤銷中國環球電視網英國執照

英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）4日稱，調查後發現，持有中國環球電視網在英國播放執照的星空華文傳媒（Star China Media Limited）並非合法的執照持有人，因此撤銷中國環球電視網在英國的播放執照。

而BBC早前的一個新疆人權主題報道，被中方的新華社及環球時報等反駁、指控BBC造謠。

而中國與英國近來也因為香港問題屢生齟齬，其中包括英方的BNO移民政策。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

法國馬克龍明言拒絕美國：歐盟不應跟隊圍攻中國
2021/02/08
法國馬克龍明言拒絕美國：歐盟不應跟隊圍攻中國
中英緊張蔓延媒體 趙立堅：BBC不應成為「唱衰廣播公司」
2021/02/05
中英緊張蔓延媒體 趙立堅：BBC不應成為「唱衰廣播公司」
英媒：3名中國間諜偽裝記者 遭MI5揭穿身份驅逐
2021/02/05
英媒：3名中國間諜偽裝記者 遭MI5揭穿身份驅逐
英國撤銷CGTN廣播牌照 中英緊張關係恐升級
2021/02/05
英國撤銷CGTN廣播牌照 中英緊張關係恐升級
BNO致中英陷緊張之際 李克強向英商喊話破冰
2021/02/04
BNO致中英陷緊張之際 李克強向英商喊話破冰
地緣政治 政治 外交 內政 人權 電台 英國 香港電台 中國 英國廣播公司

下一篇文章

路透：拜登暫不撤對華關稅 反加大技術出口管制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】澳媒：G7對澳洲關門 煞停「民主10國」
【中美角力】澳媒：G7對澳洲關門 煞停「民主10國」
天問一號到火星了 為何要高難度剎車？
天問一號到火星了 為何要高難度剎車？
【中澳關係】澳洲龍蝦大平賣 背後是災難性的失業潮？
【中澳關係】澳洲龍蝦大平賣 背後是災難性的失業潮？
路透：拜登暫不撤對華關稅 反加大技術出口管制
路透：拜登暫不撤對華關稅 反加大技術出口管制
【中美角力】陸克文：習如武統台灣 宜思考3個問題
【中美角力】陸克文：習如武統台灣 宜思考3個問題
中美緊張料持續 台灣成「世界上最危險引爆點」？
中美緊張料持續 台灣成「世界上最危險引爆點」？