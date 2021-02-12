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拜登自揭與習近平通話細節：我們談了兩小時

國情動向 12:24 2021/02/12

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拜登自揭與習近平通話細節：我們談了兩小時

美國總統拜登上台後，首度以美國元首身分與中國國家主席習近平通話。拜登於事後、即當地時間11日親自披露箇中細節，指出兩人談了兩小時。外媒形容，美國總統很少與外國元首，進行時長如此的通話。

拜登（Joe Biden）當地時間11日在白宮召開有關基礎設施投資會議前，向媒體表示，他與習近平會談時間長達2小時，談話氣氛良好。

外電形容，兩小時的通話，對一個美國總統來說是罕見的長時間互動，即使是面對面會談，也很少會超過一個小時。

外電：長達兩小時通話很罕見

同時，綜合路透社、彭博社及CNN報道，拜登與兩黨議員在總統辦公室（Oval Office）互動時，指中國已在鐵路建設、汽車製造、以及環境改善等領域，投入數十億美元，美國必須跟進。

拜登認為，過去基礎建設不是民主黨或共和黨關注的焦點，但兩黨應在此議題合作，以提高美國的競爭力。

拜登與習近平通話 對香港、新疆人權問題表示關注

與習通話前夕 拜登下令國防部成立工作組應對中國

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他直言，美國如果現在止步不前，中國就會「吃掉我們的午餐（eat our lunch，意即被人搶佔先機）」。拜登還提到，他當副總統的那幾年，和習近平一起度過很多時間，暗示他清楚中國的發展戰略。

另外，美國高級官員指出，拜登在通話中，除了和習近平討論氣候變遷、防止核武擴散等潛在合作機會外，也關切中國使用技術、貿易行為、和人權等問題。

拜登就中美競爭  向美議員表達憂慮

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在例行記者會上被問到習拜通話時回應，這番談話是反映事實，拜登清楚意識到所面臨的挑戰即是與中國的戰略競爭。為了取得最佳地位，必須在國內採取措施，以確保勞工更具競爭力，並保護美方的技術，以及加強與夥伴和盟友的合作。

普薩基指出，這是過去幾周的戰略體現，戰略已經井然有序展開，強化自身經濟與勞動力，但「我們並不著急」，拜登政府上任僅3周時間，團隊在處理美中關係上採取戰略性方針。

拜登對華政策「少帥」：中國已認定美國衰落

【中美角力】拜登對華政策80後智囊  曾在北京《財經》實習

對於世界衛生組織（WHO）結束在中國武漢的新冠疫情調查工作，普薩基表示，針對疫情，拜登已在通話中向習近平表達對病毒資訊不透明的關切。

白宮聲明稿表示，總統拜登向習近平強調，維護自由開放的印度－太平洋地區是美國的優先任務。同時，拜登向北京表達對不公平貿易行為、人權議題的關切，包括香港及台灣議題。

責任編輯：鄧國強

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