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【農曆新年2021】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞

社會熱點 13:58 2021/02/12

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【農曆新年2021】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞

年初一來臨，新歲展開！農曆新年是中國最具特色的傳統節日，不僅活動多、禁忌亦多。中國新聞網微信公號盤點11個過年冷知識，有的真是不講不知道。

01. 正月初一古代不叫「春節」

正月初一在古代不叫春節，而叫元旦。辛亥革命後採用公曆記年，遂稱公曆1月1日爲元旦，農曆正月初一才改叫「春節」。

02. 不只中國才過農曆年

世界上除了中國之外，還有很多國家將農曆新年列爲法定假期，分別是：南韓、北韓、越南、馬來西亞、新加坡、印尼、毛里求斯、緬甸、文萊。另外，以前的日本也過農曆新年，但已經廢除多時。

03. 壓歲錢是什麼

壓歲錢其實不是「錢」，而是鑄成錢幣形狀的辟邪品。傳說古時候有一種身黑手白的小妖，名字叫「祟」，每年除夕夜裏出來害人，壓祟錢就是專門用來嚇走這貨的。

04. 拜年如何抱拳

男子拜年抱拳要「左抱右」，中國傳統習慣尚左貶右，所以抱拳時要用左手包右手，此謂「吉拜」，如果右手包左手，則稱爲「哀拳」，是向別人報喪或求饒時使用的手勢。

女性方向相反，且不抱拳，而是按手。因此，很多武俠或古裝電影、電視劇都演錯啦。

爲「哀拳」，是向別人報喪或求饒時使用的手勢。 女性方向相反，且不抱拳，而是按手。因此，很多武俠或古裝電影、電視劇都演錯啦。

05. 為何有初七人日

春節雖然是一個整體性的習俗，但是每天的慶祝內容卻不相同。從初一到初七，分別是雞日、犬日、豬日、羊日、牛日、馬日和人日。傳說女媧先用六天造出了雞、狗、豬、羊、牛、馬，積累了經驗後在第七天才造出了人。

06. 福字不能亂貼

大門上的「福」字不能倒貼，在民俗傳統中，水缸、垃圾箱和櫃子才要倒貼福字。爲了避諱在倒水和倒垃圾時把家裏的福氣倒走，便在這兩處倒貼福字，巧用「福至」來抵消「福去」。

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07. 閏春節是什麼

閏春節又稱「閏正月」，從公元 1645 年使用曆理置閏制開始到公元2800年，農曆閏正月只發生6次，最近一次要等到2262 年，我們沒緣分碰見了。

08. 為何正月不理髮

正月不理髮是有一定科學依據的，《黃帝內經》「四氣調神大論」中認爲春天應該讓頭髮散開自由生長，而不該剪斷，診察發爪可以斷重病、決生死。但當然，民間傳說「剃頭死舅舅」的說法，純屬無稽之談。

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09. 大年三十也有缺席的時候

大年三十也有缺席時，2016 年就沒有年三十。有的年份還會出現兩個臘三十！這都是由於農曆中閏月的設置所導致的。

10. 放煙花是苛待自然環境

大規模燃放煙花會導致區域性霧霾，你喜歡的五彩缤紛的煙花比沒有顔色的煙花毒性更大。煙花爆炸時會向大氣中釋放顆粒物和塵埃，在燃放區域附近，大氣中細顆粒物的濃度要遠遠高於目前內地最嚴重的霧霾時的濃度。

11. 爆竹/炮竹為何要叫竹

最早的爆竹真的是竹子！關於爆竹的最早可靠記載見於南朝梁代宗懔《荊楚歲時記》:「正月一日是三元之日也，謂之端月。雞鳴而起，先于庭前爆竹，以避山臊惡鬼」。當時的爆竹是把竹子放在火裏燒，産生爆裂聲，新年起床第一件事就是爆竹。

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責任編輯：鄧國強

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