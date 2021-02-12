【年初二習俗】開年飯暗藏密碼：有情無情都放餐桌上

農曆年初二傳統要吃開年飯，其中廣東人對這頓飯尤其講究。為何開年要選在初二而非初一，南粵風俗對開年飯有什麼要求和禁忌、乃至開年菜式有什麼寓意？以下作出簡述。

民間相傳相傳年三十至初一，是諸神休息的時間，初二才歸位看顧眾生。因此傳統上初一忌殺生，整日守齋，多謝神明；但到年初二便可以大魚大肉，開年飯是故留待年初二。其中香港人與廣東人開年飯習俗同源。

一、開年飯為何多在中午吃？

開年飯一般在開年祭祀之後，但祭祀的時間各家不同，且要注意年初二也不一定是好日，如果適逢歲破，就要選在吉的時辰來進行。而吉時在上午十一時至下午一時，因此開年飯多在中午吃。

二、開年飯菜式吃什麼？

傳統開年飯要準備的食物一般有魚有肉很豐富，例如魚、生菜、燒肉和雞，象徵生猛又生財；如果是公司開年飯，由於是老闆與員工聯歡，因此尤其講究，最好是齊備九種開年菜式，寓意「發財好市」的髮菜蠔豉等少不了，希望新一年生意越做越好。

三、無情雞是什麼？

無情雞一般出現在「尾禡（農曆十二月十六日的祭祀後聚餐）」，但也會發生在「頭禡」、即正月初二開年。傳統上一些公司會在這天與員工聚餐，大魚大肉之間也暗藏老闆盤算。

老闆如想在這一天解顧某一員工、叫他過年後不用回來上班，便會親自夾一件雞放在該員工碗內，又或在上雞時把雞頭對準他。此時員工便會心領神會，知道自己要另謀出路。這件盡在不言中的雞，因此被稱「無情雞」。

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四、外嫁女為都在初二回娘家吃中午飯？

正月初二，傳統上外嫁女兒會帶着丈夫、兒女回娘家拜年。女兒回娘家，必備辦一大袋的禮餅和糖果、且每樣東西都雙數，由母親分送鄰居及親友。

但外嫁女一般只是中午在娘家用餐，稱為「食日晝」。顧名思義，僅僅是吃中午飯而已；因為傳統上媳婦要照顧夫家飲食，因此女兒回娘家拜年吃飯後便要趕回夫家，準備晚飯。

至於其他年初二的習俗，則包括：

大年初二忌洗衣：水有水神，水神的生日在初一、初二，因此這兩天不要洗衣服。

大年初二白天不可午睡，否則整年度都會很懶惰，其中的含意是因為過年期間有很多客人到家裏拜年，如果睡午覺的話對人很失禮。

大年初二忌倒污水、垃圾，掃地：過年期間不要從事洒掃的工作，因為這樣容易把家中的財氣掃掉。

大年初二忌被他人自口袋掏取對象，這樣表示整年度錢財都會被人家掏走。

大年初二忌向人討債：過年期間不管是被要債或者是跟人家要債的人在一整年間都會很倒霉，因此忌諱向人討債。

大年初二，女兒回娘家忌回門禮為單，由於傳統上認為單數不吉利，女婿帶回娘家的禮物必需成雙。

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責任編輯：鄧國強

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