【年初二習俗】開年飯暗藏密碼：有情無情都放餐桌上

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【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞
農曆年初二傳統要吃開年飯，其中廣東人對這頓飯尤其講究。為何開年要選在初二而非初一，南粵風俗對開年飯有什麼要求和禁忌、乃至開年菜式有什麼寓意？以下作出簡述。
民間相傳相傳年三十至初一，是諸神休息的時間，初二才歸位看顧眾生。因此傳統上初一忌殺生，整日守齋，多謝神明；但到年初二便可以大魚大肉，開年飯是故留待年初二。其中香港人與廣東人開年飯習俗同源。
一、開年飯為何多在中午吃？
開年飯一般在開年祭祀之後，但祭祀的時間各家不同，且要注意年初二也不一定是好日，如果適逢歲破，就要選在吉的時辰來進行。而吉時在上午十一時至下午一時，因此開年飯多在中午吃。
二、開年飯菜式吃什麼？
傳統開年飯要準備的食物一般有魚有肉很豐富，例如魚、生菜、燒肉和雞，象徵生猛又生財；如果是公司開年飯，由於是老闆與員工聯歡，因此尤其講究，最好是齊備九種開年菜式，寓意「發財好市」的髮菜蠔豉等少不了，希望新一年生意越做越好。
三、無情雞是什麼？
無情雞一般出現在「尾禡（農曆十二月十六日的祭祀後聚餐）」，但也會發生在「頭禡」、即正月初二開年。傳統上一些公司會在這天與員工聚餐，大魚大肉之間也暗藏老闆盤算。
老闆如想在這一天解顧某一員工、叫他過年後不用回來上班，便會親自夾一件雞放在該員工碗內，又或在上雞時把雞頭對準他。此時員工便會心領神會，知道自己要另謀出路。這件盡在不言中的雞，因此被稱「無情雞」。
四、外嫁女為都在初二回娘家吃中午飯？
正月初二，傳統上外嫁女兒會帶着丈夫、兒女回娘家拜年。女兒回娘家，必備辦一大袋的禮餅和糖果、且每樣東西都雙數，由母親分送鄰居及親友。
但外嫁女一般只是中午在娘家用餐，稱為「食日晝」。顧名思義，僅僅是吃中午飯而已；因為傳統上媳婦要照顧夫家飲食，因此女兒回娘家拜年吃飯後便要趕回夫家，準備晚飯。
至於其他年初二的習俗，則包括：
責任編輯：鄧國強
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