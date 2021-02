習拜罕有談了2小時電話  胡錫進這樣解讀

中美關係陡現正面訊號。美國總統拜登證實,他與中國國家主席習近平的通話長達兩小時,環球時報總編輯胡錫進在Twitter發文稱,這種深度交流不是簡單的「禮節性」互動,而是為中美關係釋出積極的信號。

拜登(Joe Biden)就任美國總統後,首度與習近平通電話,儘管美方向中國提出新疆、香港等議題,表面上不盡和諧;但通話時間長達2小時,時長非常罕見,外界紛紛認為這是中美關係正面訊號。

人民日報社旗下《環球時報》總編輯胡錫進在推文中,評論習拜這次長盡對話,直指這是一個非常積極的信息,並顯示中美存在深度交流。

胡錫進:不只是禮節互動 是深入交流

胡錫進以英文寫道,「這是一個非常積極的信息。通話時間意味著,這不僅僅是禮節性(互動)。兩國領導人過去相互熟悉,這次顯然很深入地交流。這種交流的發生是建設性的」。

This is a very positive message. The talk time means it is far more than a courtesy. The two leaders were familiar with each other in the past, and they obviously had in-depth communication this time. The occurrence of this communication is constructive.