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習拜罕有談了2小時電話  胡錫進這樣解讀

國情動向 17:33 2021/02/12

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習拜罕有談了2小時電話，胡錫進指是正面訊號。圖為二人任國家副元首時的互動。（資料圖片）

中美關係陡現正面訊號。美國總統拜登證實，他與中國國家主席習近平的通話長達兩小時，環球時報總編輯胡錫進在Twitter發文稱，這種深度交流不是簡單的「禮節性」互動，而是為中美關係釋出積極的信號。

拜登（Joe Biden）就任美國總統後，首度與習近平通電話，儘管美方向中國提出新疆、香港等議題，表面上不盡和諧；但通話時間長達2小時，時長非常罕見，外界紛紛認為這是中美關係正面訊號。

人民日報社旗下《環球時報》總編輯胡錫進在推文中，評論習拜這次長盡對話，直指這是一個非常積極的信息，並顯示中美存在深度交流。

胡錫進：不只是禮節互動  是深入交流

胡錫進以英文寫道，「這是一個非常積極的信息。通話時間意味著，這不僅僅是禮節性（互動）。兩國領導人過去相互熟悉，這次顯然很深入地交流。這種交流的發生是建設性的」。

This is a very positive message. The talk time means it is far more than a courtesy. The two leaders were familiar with each other in the past, and they obviously had in-depth communication this time. The occurrence of this communication is constructive.

    點擊圖片放大
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拜登與習近平通話 對香港、新疆人權問題表示關注

拜登自揭與習近平通話細節：我們談了兩小時

而中國駐美大使崔天凱在大使館一個招待會上致新春祝詞時說，希望中美在牛年，為兩國和世界的未來共同努力。

崔天凱又指，「在中國傳統文化中，牛是堅毅、奮鬥和奉獻的象徵，在這個辭舊迎新之際，希望大家發揚牛的精神和美德，為兩國人民和世界人民的美好未來共同努力。我們更應展望未來，攜手推動中美關係健康穩定發展」。

拜登（Joe Biden）當地時間11日在白宮召開有關基礎設施投資會議前，向媒體證實，他與習近平會談時間長達2小時，談話氣氛良好。外電形容，兩小時的通話，對一個美國總統來說是罕見的長時間互動，即使是面對面會談，也很少會超過一個小時。

外電：長達兩小時通話很罕見

不過，綜合路透社、彭博社及CNN報道，拜登與兩黨議員在總統辦公室（Oval Office）互動時，重申了中國對美國的競爭，稱中國已在鐵路建設、汽車製造、以及環境改善等領域，投入數十億美元，美國必須跟進。

拜登對華政策「少帥」：中國已認定美國衰落

【中美角力】崔天凱回應拜登布林肯講話　批是強權例證

拜登認為，過去基礎建設不是民主黨或共和黨關注的焦點，但兩黨應在此議題合作，以提高美國的競爭力。

他直言，美國如果現在止步不前，中國就會「吃掉我們的午餐（eat our lunch，意即被人搶佔先機）」。拜登還提到，他當副總統的那幾年，和習近平一起度過很多時間，暗示他清楚中國的發展戰略。

責任編輯：鄧國強

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