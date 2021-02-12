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新年歌《恭喜恭喜》  背後是民族苦難歷史（有片）

社會熱點 18:44 2021/02/12

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新年歌《恭喜恭喜》  背後是民族苦難歷史（有片）

每到農曆過年時要說吉祥話，路上的商家也會播放各種過年的音樂。其中一首就是歌詞不斷重覆「恭喜」、簡單而直接的《恭喜恭喜》。

雖然今天的《恭喜恭喜》，已經是賀年必備歌曲，但是這首曲子在一九四六年創作完成時，其實是要慶祝一九四五年的抗戰勝利，不難想見當時的氣氛有多麼地歡欣鼓舞，一首歌曲出現的「恭喜」多達數十次，講這麼多次都不會累！

「歌仙」陳歌辛作品

《恭喜恭喜》的作曲、作詞者，正是以《鳳凰于飛》、《玫瑰玫瑰我愛你》等歌曲為代表作、享有「歌仙」之名的陳歌辛先，由於歌曲發表時剛好適逢農曆年前夕，後來也逐漸被當作「賀年歌」傳唱開來，歌詞裡唱著：

每條大街小巷∕每個人的嘴裡∕見面第一句話∕就是恭喜恭喜∕恭喜恭喜恭喜你呀∕恭喜恭喜恭喜你

這段歌詞應該是整首歌大家最熟知的部分，也很容易讓人聯想到拜年道賀的畫面，但原意其實是要祝賀戰爭結束，和平終於到來，後來才逐漸轉變為新年時，人們互道祝福。

經過多少困難∕歷經多少磨練∕多少心兒盼望∕盼望春的消息∕恭喜恭喜恭喜你呀∕恭喜恭喜恭喜你

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而接下來這段歌詞，雖然有提到「春」，但在回頭看前面唱到的「困難」與「磨練」描寫的則是抗戰八年的辛酸血淚，而日後也被順理成章的解讀成慰藉人們工作、生活一年的辛勞。

由於一開始是為了慶祝抗戰勝利，所以歌曲採用了小調，而非通常用來表達歡慶的大調。歌曲被版由姚莉、姚敏主唱。

隨著《恭喜恭喜》逐漸傳唱為賀年歌，後來的編曲更加入了鑼鼓聲伴奏，增加新年歡樂的氣氛。

歌曲被版由姚莉、姚敏主唱。

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責任編輯：鄧國強

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