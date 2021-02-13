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失英國後 中國環球電視網CGTN在德國也遭停播

國情動向 11:06 2021/02/13

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中國官媒中國環球電視網（CGTN）遭英國當局撤銷牌照後，在德國亦遭停播。德國電訊監管部門表示，CGTN根據歐洲牌照共享協議以英國批出牌照在德國播放，因此現在也需要在德國停播。CGTN不排除會失去更多歐洲國家的播放權。

英國電訊商沃達豐（Vodafone）德國分公司表示，已經停止在公司在德國北威州、黑森州、巴登符騰堡州電視網絡中播放CGTN頻道。沃達豐德國目前正就牌照撤銷一事，與地方媒體管理當局和廣播機構代表磋商，以求澄清法律問題。

英國通訊管理局早前決定撤銷CGTN 在英國播放權。當局稱CGTN英國牌照持有人星華傳媒公司（Star China Media Limited）對於GCTN內容沒有編輯控制權，編輯控制權仍在中國官方手上，不符合英國法律規定。

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歐洲多國1989年簽署跨境電視協議，讓在一國獲得的播放牌照可以所有簽署國間通行。協議歐洲委員會（Council of Europe）框架下簽署，英國雖然退出歐盟，但依然是歐洲委員會成員。

目前所有歐盟成員國，還有大部分巴爾幹國家、烏克蘭也是跨境電視協議簽署國，意味CGTN或會在這些國家都失去播放許可，但CGTN只要在協議任何一個重新獲批牌照，即可恢復在歐洲播出。

中國日前反制英國，禁止英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）繼續在中國播放，不予處理新一年度落地申請。

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責任編輯：連兆鋒

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