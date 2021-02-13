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拜登與第一夫人向華人拜年 「美國人需要新開始」

國情動向 13:55 2021/02/13

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美國總統拜登與第一夫人吉爾（Jill Biden）發放影片，向華人拜年送上祝福。拜登夫婦表示，祝願每一位慶祝中國農曆新年的人節日快樂，這是一個去舊迎新的時刻，也是一個慶祝的時刻。「對很多美國人來說，從來沒有像這樣現在這樣需要一個新的開始。」

拜登與第一夫人向華人拜年 「美國人需要新開始」

拜登夫婦在美國時間周六（12日年初一）在社交網站發放片段，房間佈置以紅色為主，充滿中國喜慶色彩。兩人祝福華人牛年快樂、健康及繁榮昌盛。

拜登提及美國種族衝突，稱種族主義、騷擾和仇恨是完全錯誤的。「每一個人，無論他們的種族、背景、宗教，或者他們所說的是甚麼語言，都應得到平等的待遇和應有的尊嚴。」

吉爾表示，牛年象徵韌性與毅力，他們在亞裔美國人身上一次次看見這些特質。她形容前路雖然困難重重，但他們團結能使未來一年更加光明美好。拜登夫婦祝福所有人從彼此、在家庭和社區裏找到力量與歡樂。「我們一家向你們的家庭送上祝福，祝你們幸福安康，春節快樂！」

拜登自揭與習近平通話細節：我們談了兩小時

拜登日前首次以美國總統身份，與中國國家主席習近平通話2個小時，期間亦表示向中國人民送上新年祝福。拜登表示會捍衛美國的安全與繁榮，並與習近平就抗疫等全球公共衛生議題、應對氣候變化、防止武器擴散等交換意見。

習近平向拜登強調，中美關係正處於重要關口，合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇，可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，而對抗對兩國和世界肯定是一場災難。兩國應該共同努力、相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。

習拜罕有談了2小時電話 胡錫進這樣解讀

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責任編輯：連兆鋒

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