天問一號被火星捕獲影片曝光 從火星白晝飛入黑夜

中國火星探測器天問一號成為進入火星軌道，並向地球傳回影像，展示天問一號實施近火制動時發動機點火，探索器被火星引力捕獲的過程。

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國家航天局發佈天問一號探測器火星入軌過程影像，完整記錄了火星進出天問一號探測器視野、發動機點火後探測器輕微震動，和探測器從火星白天飛入黑夜的過程。探測器上的太陽翼、定向天線、火星大氣層及表面形貌清晰可見。

這段影像由天問一號軌道器上，負責監測太陽翼及定向天線狀態的監視相機拍攝。相機每3秒拍攝一張，歷時約半小時，影片按照每秒約10張快放相片而成。

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天問一號接下來的飛行中，監視相機會持續監測太陽翼和定向天線運行情況，記錄天問一號探測之旅。

天問一號於農曆年廿九（10日）晚上實施近火制動，發動機朝前點火約15分鐘令探測器減速，天問一號順利進入接近火星點距離400公里，傾角10度，周期約10個地球日的火星大橢圓軌道，實現天問一號火星任務「繞、落、巡」第一步。

天問一號之後還會多次變軌，進入科學探測火星軌道。天問一號着陸器與巡視器預定今年5至6月間，擇機降落火星探測，地點會在火星烏托邦平原（Utopia Planitia）南部。

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責任編輯：連兆鋒