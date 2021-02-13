▲ 【年初三禁忌】不只是赤口易嗌交 還不吃飯早睡覺？

今年2月14日農曆新年大年初三。大年初三既是「赤口」，不合適拜年，今年大年初三更撞正情人節，過節「難度」在疫情下尤其高。事實上，大年初三傳統上還有不少其他禁忌，例如人們在這一天習慣不吃米飯。

赤狗日不拜年以防吵架

農曆正月初三是「赤口」，又稱作「赤狗日」。赤狗在傳說中象徵憤怒，而赤亦有「面紅耳赤」之意，因此年初三被視為容易與人產生爭執的日子，不適合拜年。人們在大年初三通常會改為祭祀神靈或祖先，香港人在年初三就習慣到車公廟轉風車，或到黃大仙廟求籤。

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年初三不吃米飯求豐收

正月初三在傳說中是榖子的生日，因此傳統上這一天不能吃米飯，並祈求未來一年風調雨順、五穀豐登。中國古代社會以農業為主，人們是靠天吃飯，年初三不吃米飯，有感謝榖物和上天之意。

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老鼠聚親不點燈早睡覺

年初三傳說中也是「老鼠聚親」的日子，人們為免打擾老鼠，會早點熄燈上床睡覺，同時在家中各處撒些鹽和大米，向老鼠分享收成，祈求老鼠新年不用咬壞家具。

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當然，隨住時代演變和社會進步，古時禁忌與習俗到了今天許多已經不合時宜。在家中亂撒食物不但不合衛生，反而會招來蛇蟲鼠蟻。但是了解傳統，還是能夠看出古人生活的不少特別之處。初三早點睡覺，養足精神迎接初四工作也是好的。

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責任編輯：連兆鋒