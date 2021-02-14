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情人節送禮十一大禁忌  台命理師：送錯隨時分手

社會熱點 04:18 2021/02/14

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情人節送禮十一大禁忌  台命理師：送錯隨時分手

情人節遇初三！今年初三（14日）巧遇西洋情人節，關係處於曖昧之中或戀情想更上一層樓的人，趁這個特別的日子送給對方一份禮物，無疑是最佳時刻。但表達自己愛慕的情意，有時卻會因為中西文化不同，出現些許差異，以為花錢送禮可討對方歡心，結果反將關係搞砸了。台灣命理專家楊登嵙提醒，西洋情人節送禮有十一大禁忌，若送出這些不吉利的東西，小心浪漫情人節變傷心情人節，真的是送錯隨時分手？

一、忌送鐘

「送鐘」與「送終」同音，在華人傳統觀念中，這是不吉利，有與對方終止交往的意思！

二、忌送傘

「送傘」與「送散」同音，感情交往散掉了。忌送傘不是指下雨天你不能送一把傘去解救對方，而是說，不可以在情人節把傘當成禮物贈送對方。

三、忌送扇

「送扇」與「送散」諧音，感情交往散掉了。

四、忌送剪刀

如同暗示對方一刀兩斷，感情交往不再。

五、忌送鞋

「送鞋」與「送邪」諧音，不吉利，而且有請對方走路、分離的意思。

六、忌送手帕

對傳統華人來說，手帕跟毛巾都是喪家送給參加喪禮與會者的物品，所以這是千萬不可以亂送，收到的人會有觸霉頭的感覺啊！也代表感情無疾而終！

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七、忌送圍巾

手帕跟毛巾都是喪家送給參加喪禮與會者的物品，俗語說：送巾，斷根（閩南語），意思是贈人毛巾，代表永別，也隱喻事情不要再發生，所以最好毛巾、圍巾都不要。

八、忌送布娃娃

布偶容易聯想到某些宗教器具，也讓對方認為你認為他/她太幼稚。

九、忌送梨

「送梨」與「送離」同音，情感分離，所以情人節當天不可送梨，尤其只送一顆，而且還把梨子切開，分開吃，有「分離」的涵義，不吉利！平常送梨子禮盒則沒關係。

十、忌送李

「送李」也與「送離」諧音同，情感分離，所以情人節當天不可送李，平常送李子禮盒則沒關係。

十一、忌送蠟燭

在華人傳統的觀念中，蠟燭是祭祀亡者使用，尤其是白色蠟燭，千萬不可以拿來送對方，不吉利！

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責任編輯：鄧國強

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