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【中美角力】中國駐美使館：美重返世衛　盼以最高標準自律

國情動向 10:54 2021/02/14

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中國駐美國大使館發表聲明，指美返回世衛要以最高標準自律。

對於美國國安顧問蘇利文發表聲明稱，美國重返世衛，將以最高標準檢視世衛。中國駐美大使館發言人回應，希望美方能以最高標準自律，為國際抗疫合作作出應有貢獻。

駐美大使館發言人說，中方歡迎美方重返世界衛生組織，世衛組織不是想來就來、說走就走的遊樂場。美方近年來的所作所為，極大損害了包括世衛組織在內的多邊機制，極大妨礙了抗疫國際合作。

世衛排除新冠病毒源於武漢實驗室 美國稱將自有判定

中方說，現在美方卻表現得好像什麼都沒有發生過一樣，甚至對其他支援世衛的國家和世衛組織本身橫加指摘，質疑這些行為如何取信於世界，希望美方能以最高標準自律，切實展現嚴肅、認真、透明和負責任的態度，承擔起相應責任，以實際行動支援世衛組織工作，為國際抗疫合作作出應有貢獻。世人將拭目以待。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天發聲明表示，世衛的任務目前空前重要，美國對世衛專家與他們每天對抗疫情、促進全球健康與衛生安全的工作深表敬意。

蘇利文指出，這就是為什麼總統拜登（Joe Biden）拒絕接受並逆轉特朗普政府退出世衛的決定，「但重新與世衛往來也意味著，（美國）將以最高標準檢視世衛。在這個關鍵時刻，保護世衛信譽是最高優先事項」。

世衛查疫源 內地專家曾光：美國才該是調查重點

蘇利文接著質疑世衛在中國的調查報告，稱美方對世衛疫情調查初步結果的公布方式深感關切，也對達成調查結論的過程有疑問。

他說：「這份報告應具獨立性，專家結論也不得受到中國政府干預或變造。」

責任編輯：鄧中建

【新冠肺炎】中美世衛交鋒 獨立小組稱中國本可更有力做這事

世衛專家組成員指中方開放超預期 確認新冠病毒源頭需數年

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