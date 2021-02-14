【空氣污染】過年大放煙花炮仗  北京一度嚴重污染

受到不利氣象條件和燃放鞭炮影響，內地北方及中部區域部分城市出現空氣重度污染，北京一度嚴重污染。除夕到初一早上，全國城市PM2.5小時濃度快速升高。不過，隨著今天冷空氣開始活躍，霧霾天氣將逐漸減弱消散。

根據生態環境部通報，13至14日，氣象條件較為不利，華東、華南、西北、西南大部和華北北部以良至輕度污染為主，東北、西南大部以輕至中度污染為主，華北中南部以中至重度污染為主。預計2月15日擴散條件整體轉好。

受集中燃放鞭炮影響，11日晚間時至12日凌晨2時，全中國城市PM2.5（細懸浮微粒）小時濃度快速升高。

京津冀及周邊地區中，河北廊坊市是區域內污染最重城市，空氣品質為嚴重污染，北京、保定、石家莊等7個城市為重度污染。

北京PM2.5濃度 較去年同期上升46.7%

今年春節期間，北京市空氣污染程度與近3年春節期間相比更嚴重，主要由於受區域性重污染影響，導致PM2.5濃度起點較高，加上擴散條件不利導致的高濃度污染匯聚滯留，期間最大峰值濃度為289微克/立方公尺，較去年同期上升46.7%，並在初一淩晨1時至6時達到嚴重污染。

據天氣網消息，今天（2月14日）是大年初三，冷空氣開始活躍起來，雨雪天氣也開始增多。今天北方地區雨雪將主要出現在華北、東北地區，其中東北局部地區可能還將有大到暴雪。南方地區，初四至初五還將再迎大範圍降水，或對交通出行有一定影響。不過，隨著冷空氣和雨雪天氣的到來，華北、黃淮等地的霧和霾天氣將逐漸減弱消散。

責任編輯：鄧中建

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