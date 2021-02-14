【新春飲食】「年年有餘」飯餸剩得多  怎樣才食得安全？

中國人在農曆新年期間，一定要食得豐盛，特別是講究「年年有餘」，飯餸一定要多，「有餘有剩」才是好意頭。然而，新年幾天過後，必然剩下很多餸菜，如果扔掉實在可惜；翻熱吃了吧，又擔心安全。這可怎麼辦？

根據BBC的節目介紹，只要能夠做足以下幾方面的措施，翻熱飯餸不但沒有問題，有些剩了以後翻熱再吃反倒更有利於健康。

首先說有益的就是，吃冷過後再加熱的澱粉類食物例如米、麵等等這些華人餐餐離不開的食品，血糖上升較慢，胰島素分泌也較穩定。

對於其他餸菜，只要注意以下的步驟，翻熱吃是完全不會引起食物安全問題。

第一，剩飯剩菜必須妥善保存

保存好，意思是溫度越低越好。但是，必須注意的是，剩飯剩菜必須要在晾涼後放入冰箱。如果把熱菜放進冰箱，冰箱內的溫度會升高，這樣，你的冰箱其實就成細菌滋生的溫床了。這對冰箱裡存儲的的其它本來很安全的食品不是什麼好消息。

因此，剩菜必須要蓋好、放涼到室溫（不超過4小時），然後放入冰箱。

第二：剩飯剩菜必須熱透再吃（超過攝氏60度）

那麼，放好了的剩菜可以熱幾次吃呢？專家指，只要方法得當，多熱幾次也是沒有問題的。不過味道和口感可能會受影響。

但是，必須注意遵守加熱的規則：一定要全面、徹底加熱。

大多數人可能都會選用微波爐熱剩菜剩飯，但是這有一個問題。微波爐加熱不均衡，結果有的地方熱，有的地方涼。涼的地方，細菌繼續活的好好的。

所以，必須牢記，在微波爐中熱了一會兒之後把食品拿出來，好好攪拌一下，然後繼續熱。目標：所有的地方都要熱透！

第三：剩米飯必須特別小心

正如前面說過的，食品中毒大多數病例都是由於細菌引起的，但是米飯的案例更複雜。

米飯可能會被一種叫做蠟狀芽孢桿菌的細菌「污染」。這種細菌可以通過加熱被殺死，但是有時候，它會滋生出孢子，不僅有毒，而且非常耐熱。

需要注意的是，不能把米飯通宵擺在常溫的廚房裡。煮好了的米飯應該盡快致冷、盡快放入低溫的地方，越快越好。專家說，最好是在一小時以內。

如果做足以上的措施，飯餸翻熱再吃是沒有問題的。全世界現在都面對糧食危機，而且在中國人的傳統裡，「惜食」就是「惜福」。

責任編輯：鄧中建

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」