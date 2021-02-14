  • 22°C
香港時間 : 2021214日 (日) 15:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】防疫專家張文宏：疫苗目前足以應付病毒突變

社會熱點 14:33 2021/02/14

分享：

防疫專家張文宏今天說，武漢肺炎的病毒變異還會繼續，但疫苗生產線目前來看足以應對這些突變。世衛至今已公布了四種新冠肺炎病毒變異。他並研判，5年內應能研發出標靶藥物，可補充全球疫苗接種的不充分。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今天在微博發文，回顧並展望新冠肺炎病毒疫情，總結相關經驗和研判趨勢。

中國重點接種逾4千萬劑疫苗 已接種人士入境仍需隔離

他說，「政府治理能力是戰勝瘟疫的關鍵」。歷史上的瘟疫大多是透過局部或全球性的群體免疫逐漸達到人與自然的平衡，過程中人類會付出巨大代價。但是這次疫情顯示，強大的政府能力和民眾的配合，是可能把人類的死亡降到最低點。

在疫苗方面，他表示，病毒變異是自然規律，目前人類仍能掌控。英國出現的病毒變異株，傳播率增加了50%至70%，但疫苗與免疫後血清大部分仍有保護力；至於南非變異病毒株，目前國際上的mRNA疫苗和中國的滅活疫苗對此仍有保護作用。「無論中國和國際，疫苗生產線目前來看足以應對這些突變」。

他說，靶向性藥物（標靶藥物）至今仍未取得重大進展，但5年之內應能成功。儘管在新冠肺炎上，人類仍然沒有掌握類似於針對愛滋病的雞尾酒療法，但是人類依靠已有的臟器支持功能，可以支撐重症病人依靠自己的免疫力恢復，最終戰勝疾病。

中國新冠疫苗突破歐洲在望？多國接連示好

張文宏解釋，藥物的成本遠超過疫苗，世界上也從未有透過藥物治療擺脫疫病的成功先例。但標靶藥物可以降低病死率，補充全球疫苗接種的不充分，讓世界有重新打開的機會。

張文宏透露，自己兩週前受邀參加世衛組織專家組的會議，討論全球疫苗可及性問題；由於目前全球性的疫苗分配並未達成共識，世衛專家組對此憂心忡忡。他強調，全球重新開放取決於疫苗的可及性與公平性以及推廣的速度。

責任編輯：鄧中建

打完新冠疫苗可以沖涼嗎？疾控這樣說

中疾控專家：國產新冠疫苗安全 適合各年齡層接種

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

標靶藥 疫情 治療 肺炎 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【新春飲食】「年年有餘」飯餸剩得多 怎樣才食得安全？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【年初二習俗】開年飯暗藏密碼：有情無情都放餐桌上
【年初二習俗】開年飯暗藏密碼：有情無情都放餐桌上
【台灣地震】台連環爆逾5級地震 氣象局：不排除大地震先兆
【台灣地震】台連環爆逾5級地震 氣象局：不排除大地震先兆
【年初三禁忌】不只是赤口易嗌交 還不吃飯早睡覺？
【年初三禁忌】不只是赤口易嗌交 還不吃飯早睡覺？
【初一禁忌】睡個午覺會被炒？初一12大禁忌逐個數
【初一禁忌】睡個午覺會被炒？初一12大禁忌逐個數
【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞
【農曆新年習俗】正月不剪髮有醫學根據？11個過年冷知識速遞
新年歌《恭喜恭喜》 背後是民族苦難歷史（有片）
新年歌《恭喜恭喜》 背後是民族苦難歷史（有片）