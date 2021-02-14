【新冠疫苗】防疫專家張文宏：疫苗目前足以應付病毒突變

防疫專家張文宏今天說，武漢肺炎的病毒變異還會繼續，但疫苗生產線目前來看足以應對這些突變。世衛至今已公布了四種新冠肺炎病毒變異。他並研判，5年內應能研發出標靶藥物，可補充全球疫苗接種的不充分。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今天在微博發文，回顧並展望新冠肺炎病毒疫情，總結相關經驗和研判趨勢。

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他說，「政府治理能力是戰勝瘟疫的關鍵」。歷史上的瘟疫大多是透過局部或全球性的群體免疫逐漸達到人與自然的平衡，過程中人類會付出巨大代價。但是這次疫情顯示，強大的政府能力和民眾的配合，是可能把人類的死亡降到最低點。

在疫苗方面，他表示，病毒變異是自然規律，目前人類仍能掌控。英國出現的病毒變異株，傳播率增加了50%至70%，但疫苗與免疫後血清大部分仍有保護力；至於南非變異病毒株，目前國際上的mRNA疫苗和中國的滅活疫苗對此仍有保護作用。「無論中國和國際，疫苗生產線目前來看足以應對這些突變」。

他說，靶向性藥物（標靶藥物）至今仍未取得重大進展，但5年之內應能成功。儘管在新冠肺炎上，人類仍然沒有掌握類似於針對愛滋病的雞尾酒療法，但是人類依靠已有的臟器支持功能，可以支撐重症病人依靠自己的免疫力恢復，最終戰勝疾病。

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張文宏解釋，藥物的成本遠超過疫苗，世界上也從未有透過藥物治療擺脫疫病的成功先例。但標靶藥物可以降低病死率，補充全球疫苗接種的不充分，讓世界有重新打開的機會。

張文宏透露，自己兩週前受邀參加世衛組織專家組的會議，討論全球疫苗可及性問題；由於目前全球性的疫苗分配並未達成共識，世衛專家組對此憂心忡忡。他強調，全球重新開放取決於疫苗的可及性與公平性以及推廣的速度。

責任編輯：鄧中建

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