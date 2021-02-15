▲ 世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播

新冠肺炎疫情溯源再引廣泛討論。世衛國際專家團隊近日完成在武漢的調查，率領調查的專家安巴雷克稱，有跡象顯示，2019年12月武漢市疫情範圍比先前所想更廣泛，且已發展出13種病毒株。

剛從武漢回到瑞士的安巴雷克（Peter Ben Embarek）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問說，「病毒2019年12月就已經在武漢廣泛傳播，這是新的發現。」

安巴雷克透露，中國科學家向世界衛生組織（WHO）專家團隊提供2019年12月武漢及周邊地區的174起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）、即新冠肺炎病例資料，其中100例經實驗室檢測確診，其他74例是依據病患症狀所做出的臨床判斷。

安巴雷克：武漢2019年12月或已有1000人染疫

安巴雷克提到，實際上的病例數恐怕更高，武漢可能在2019年12月就有超過1000人染疫。

他表示，「雖然我們還沒建立任何模型，但我們知道…人數粗估很多…在感染人口中，約15%是重症，絕大多數為輕症。」

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他還說，由17名世衛科學家和17名中國專家組成的調查團，檢視了2019年12月早期確診病例所染病毒的部分基因樣本，結果調查團首度收集到2019年12月新型冠狀病毒SARS-COV-2的13種不同基因序列。

安巴雷克表示，「其中一些來自市場（包括武漢市的華南海鮮市場）…有些則與市場無關。」

病毒株在傳染過程中變異是常見的現象，但13種病毒株對於2019年12月之前的疫情發展代表著何種意義，安巴雷克拒絕做出結論。

不過報道說，發現這麼多不同的可能變異病毒株，恐怕如同部分病毒學家先前所言，代表病毒早在2019年12月之前就已傳播一段時間。這次發現的遺傳物質很可能是國際上首度浮現支持這類理論的具體證據。

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安巴雷克表示，世衛團隊希望幾個月後能重返武漢繼續調查，但目前未能提供具體時間表。

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另一名世衛調查小組成員、流行病學家華森（JohnWatson）接受BBC訪問時說，中國當局雖然未提供他們所有原始數據，但他們已見到許多相關資料，也對疫情初期病例的分析進行過討論。

世衛專家組早前公開與中方聯手進行的武漢調查結果，指「實驗實洩漏」極不可能發生，專家不會再就這方面進行研究。但對疫情源頭，尚未有一個確切的結論；而安巴雷克稱，食品冷鏈是病毒有可能是傳染途徑之一，值得進一步調查。

責任編輯：鄧國強

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