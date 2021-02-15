▲ 世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查

新冠肺炎疫情源頭世衛專家組調查，遭部份美媒質疑。世界衛生組織專家組早前赴武漢，與中國專家聯手調查疫情後，紐約時報等外國媒體事後報道，宣稱中國拒絕交出重要資料。但涉事專家澄清，他們此行有拿到關鍵新資料、又與中國同行深度交流，直指紐時斷章取義報道、行徑可恥（Shame）。而中國媒體也紛引述，批評相關外媒可恥。

紐約時報12日刊出標題為「在世衛組織的考察之旅，中國拒絕交出重要資料」的報道。華爾街日報之後也引述世衛專家的說法。報道稱，中國當局拒絕提供境內最早一批新型冠狀病毒病例的原始資料，專家還說雙方為了缺少細節一事而激烈交鋒。

美媒稱中國拒提供重要資料 引激烈討論

報道聲稱援引該小組成員說，中方不允許他們查看這些「回顧性」研究原始基礎數據，而這些原始數據可以讓他們自行分析新冠病毒在中國開始傳播的時間，究竟有多早以及範圍有多大。

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中央電視台等內地媒體事後引述世界衛生組織病原體顧問、美國非牟利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）主席達扎克（Peter Daszak）在社交媒體的帖文，否認此前紐約時報的報道。

達扎克在Twitter表示，「這不是我在世衛組織的任務中得到的經驗，作為動物和環境工作組的負責人，我感覺中國同行坦率並值得信任。（在調查中）我們得到了重要的新資料，也了解到更多關於病毒傳播途徑的資料。」

世衛專家Peter Daszak嗆紐時： Shame on you

達扎克在跟帖互動中更直接批評，紐時以「斷章取義」來遷就事前已認定的論述，行為「可恥」（ Shame on you @nytimes!）。

而世衛麻疹、風疹、流感和小兒麻痹症參考實驗室負責人、公共衛生專家菲舍爾（Thea K Fischer）也在Twitter表示，紐時的報道嚴重扭曲她的表述。

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另一位世衛調查小組成員、流行病學家華森（John Watson）接受BBC訪問時說，他們已見到許多相關資料，也對疫情初期病例的分析進行過討論。

而中國官媒如中國日報、觀察者網、科技日報等，都報道這兩名專家的推文，還藉達斯札克的留言批評紐約時報「可恥」。

美英政府高層表態 事態仍在發酵

但事件仍在發酵，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）發表聲明說，美方對於世衛疫情調查結果公布方式深感關切，並要求中國開放疫情爆發初期的資料給調查人員。

而英國外相藍韜文（Dominic Raab）接受英國廣播公司（BBC）訪問時，被問到華府反應。他表示，「我們的確同樣擔憂，他們（世衛特派專家）無法獲得全力配合及所需答案。」

「因此，我們將敦促對他們開放所有資訊，讓他們取得所有所需數據，好讓他們能夠回答關於疫情爆發的問題。我想大部分人都想聽到這些問題獲得回答。」

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責任編輯：鄧國強

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