▲ 新冠肺炎加速美國衰落？林毅夫：中國經濟提前超美

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日指出，受新冠肺炎影響，中美的經濟增長差距進一步拉大，中國可能提前達成經濟總量超越美國，在世界上的影響力越來越大。

中評社報道，林毅夫在近期參加一場論壇時作如上表示。他稱，在中國改革開放的42年裡，每年的平均增長速度是9.2%。2014年，按購買力平價計算，中國的經濟規模已超過美國；而按市場匯率計算，中國在2030年會超過美國。

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林毅夫強調，尤其新冠疫情會加速中國超過美國的趨勢，因應對疫情較好，去年仍有2.3%的增長率；而據國際貨幣基金組織預測，美國的經濟會下滑4.9%，中美的增長差距被拉大到7.2個百份點。按照英國智庫的預測，按照市場匯率計算，中國的經濟規模超過美國會提前到2028年。

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但林毅夫同時強調，中國目前的人均GDP水平比美國還要低。2019年，美國的人均GDP達到6.5萬美元，中國只有1萬美元。按照市場匯率來計算，中國的人均GDP不到美國的六分之一；按照購買力平價計算，中國的人均GDP也只是美國的四分之一。

他接著說，只要中國維持目前的發展態勢，深入貫徹「雙循環」發展模式，到2049年之時，按照市場匯率計算，中國的人均GDP會達到美國的一半。中國的人口是美國的四倍，所以中國的總體經濟規模就是美國的兩倍。

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責任編輯：鄧國強

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