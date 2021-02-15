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中國質子加速器創世界紀錄  拓清潔能源神器（組圖）

國情動向 15:47 2021/02/15

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中國質子加速器創世界紀錄  拓清潔能源神器（組圖）

中國再有一個科技領域領先全球，中國科學院近代物理研究所周日（14日）公布，該所獨立研發的「連續波質子超導加速器」，於於大年初一（12日）凌晨2時20分，成功以176千瓦的高功率，實現10毫安束流穩定運行。這是全球首次成功採用全超導直線加速器，加速5毫安以上的連續波質子束束縛。

這一技術對未來開拓潔淨能源，能起到重大作用。

中國科學院近代物理研究所位於甘肅蘭州。根據該所公布，其獨立自主研製的「加速器驅動的嬗變系統（ADS）」取得新進展，在國際上首次實現束流強度10毫安連續波質子束176千瓦運行指標，並於12日凌晨2時多，實現10毫安束流穩定運行。

中國人造太陽1.5億度熱過真太陽  揭大國戰略（組圖，有片）

人造太陽國際俱樂部曾拒門外 中國如今成領先者（組圖，有片）

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新華社報道，採用全超導直線加速器加速5毫安以上連續波質子束，此前從未在國際上被驗證或實現。

ADS究竟有何實際用途？ADS是加速器和反應堆的「結合體」， 可將乏燃料中那些半衰期高達數十萬年的放射性廢物，變成僅幾百年的短壽命廢物；再將短壽命廢物，變成裂變產物，並在此過程中發電。

將短壽命核廢物變「裂變產物」　從中發電

報道指，射頻超導強流高功率質子直線加速器是ADS三大關鍵系統之一。實現10毫安連續波強流高功率質子束穩定加速，。是國際上近20多年來投入巨資建設並長期追求的目標，無論物理上還是技術上都存在前所未有的巨大挑戰。

2011年，中科院提出了中國ADS發展路線圖：第一階段爲原理驗證階段，即建立加速器驅動嬗變研究裝置；第二階段爲技術驗證階段，即要建立加速器驅動嬗變示範裝置；第三階段爲工業推廣階段。

中國「人造太陽」內部構造曝光 真空室像洗衣機

人造太陽韓國破了中國紀錄？攝氏1億度維持20秒（組圖）

相關技術隨後穩步發展，2019年1月，中科實現了30千瓦連續波質子束功率大於100小時長時間穩定運行這一重要階段性成果；2021年1月，再次取得突破性進展，連續波質子束最大束流強度5.6毫安、最大束流功率達到110.9千瓦，具備了百千瓦連續波束流運行的能力。

除中科院，據悉中廣核亦正進行質子加速器技術研究，多方都認為，這技術或是未來拓展清潔能源的關鍵之一。(以下組圖為中廣核的質子加速器技術裝備)

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責任編輯：鄧國強

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