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拜登周五與G7謀圍堵中國  聯盟制華被潑冷水

國情動向 15:14 2021/02/15

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拜登周五與G7謀圍堵中國  聯盟制華被潑冷水

美國總統拜登上台後，試圖透過聯盟機制抗衡中國，中美關係未許樂觀。最新的動作是美國白宮公布，拜登將在美國時間星期五，與七國集團（G7）領導人舉行首次虛擬會議，討論新冠病毒大流行、世界經濟以及作爲一個整體處理中國問題。其中，後者聯手應對中國意味強烈。

但再有歐洲媒體質疑，「拜登式」聯盟機制圍堵中國，能產生效用不大。

白宮在一份聲明中說，「這次與世界主要民主市場經濟體領導人的虛擬接觸，將爲拜登總統提供一個機會，討論戰勝新冠病毒大流行、重建全球經濟的計劃」。

白宮聲明：更新全球規則應對中國

白宮表示，拜登將把講話的重點放在全球應對新冠病毒疫苗的生產和分發，以及「通過建設國家能力和建立衛生安全融資機制，繼續努力動員和合作應對新出現的傳染病威脅」。

【中美角力】拜登對華政策80後智囊  曾在北京《財經》實習

拜登對華政策「少帥」：中國已認定美國衰落

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聲明還表示，「拜登還將討論進行投資以增強我們集體競爭力的必要性，以及更新全球規則，以應對中國構成的經濟挑戰的重要性」。

拜登1月20日就職總統後一直尋求向世界和全球機構傳遞一個重新接觸的信息。拜登將美國帶回世界衛生組織，重新加入《巴黎協定》，並表示希望與盟國合作，在一系列棘手問題上與中國對抗。

德媒引專家：全球化之下 中國崛起已難阻止

G7成員包括美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利及日本。

惟歐洲輿論卻持續看淡拜登聯合盟友制衡中國的意圖。德國網媒web.de指出，儘管美國近期動作頻仍，例如進行美、日、澳、印四方安全對話，美方試圖正籌組多個聯盟，在政治、經濟、軍事、科技全面圍堵中國；但在經濟全球化之下，中國崛起已很難阻止，這些聯盟僅能減緩中國邁向巔峰的速度。

中國研究專家Saskia Hieber直指，「我們所有重要問題都需要中國來一起解決。環境、氣候變遷、經濟和貿易、能源轉型和減少碳排放，而且最不能遺漏的問題就是軍備控制」。

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責任編輯：鄧國強

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