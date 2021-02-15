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美謀四大聯盟圍堵無效？只能減慢中國登巔峰

國情動向 16:17 2021/02/15

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美國在拜登（Joe Biden）入主白宮後重拾多邊主義，中美關係陰霾難消散。德國網路媒體web.de指出，包括近期動作頻繁的美日澳印四方安全對話在內，美國正籌組4個聯盟，在政治、經濟、軍事、科技全面圍堵中國；但由於經濟全球化，中國崛起很難阻止，這些聯盟僅能減緩中國邁向巔峰的速度。

其一：軍事聯盟

美國的軍事上聯盟，包括四方安全對話機制，以及擬將五眼聯盟擴張為六眼聯盟。

四方對話事實上不是美國發起，而是日本前首相安倍晋三2006年提出，旨在共同協力阻止中國大陸在印太地區擴張，此機制在特朗普（Donald Trump）任內有發展為實質軍事同盟趨勢，而拜登在與中國國家主席習近平通話前，也早已先後完成與日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morisson）、印度總理莫迪（Narndra Modi）通話。

其次是在原有美國、加拿大、澳洲、新西蘭、英國等五眼聯盟（Five Eyes）上加入日本，成為六眼聯盟，在情報和國防安全上遏制大陸。

其二：科技聯盟

科技上聯盟上，去年7月成立美國民間智庫CSG（中國戰略組）呼籲，美國聯合日本、德國、法國、英國、加拿大、荷蘭、韓國、芬蘭、瑞典、印度、以色列、澳洲，組成12國科技聯盟，共同應對大陸在太空探索、5G、物聯網、人工智能、量子電腦等領域的科技競爭。

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其三：政治聯盟

政治聯盟上，則是拜登在競選時倡議的全球民主峰會，這會是個西式自由民主價值觀聯盟，不過現在美國自顧不暇，英國接棒。但日前有西方媒體指出，英國已經放棄將G7（七大工業國組織）擴大為D10(民主十國)的努力，因為德、法、意都不願降低歐洲影響力、又針對經濟上舉足輕重的中國。

其四：經濟聯盟

經濟聯盟方面，許多美國專家認為最難，現有的工具可能是CPTPP（跨太平洋全面進步夥伴關係協定），該協定前身是美國前總統奧巴馬（Barack Obama）積極推動的TPP（跨太平洋夥伴關係協定），但由於特朗普上任第4天就退出，改為現有協定後由協定內最大經濟體、美國親密盟友日本主導。

中國在簽署RCEP（區域全面經濟夥伴協定）後表達了加入CPTPP興趣，但被日本首相菅義偉稱不夠開放、難以符合標準而不太可能加入，所以美國要利用此協定來遏制中國經濟影響力，唯一的麻煩是其自身也非會員國。

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但歐洲似乎不看好美國聯盟制華的前景。德國前副總理兼外交部長賈布瑞爾（Sigmar Gabriel）在德國《商報（Handelsblatt）》指出，歐洲經濟取決於運作中的全球化環境，因此歐洲、中國經濟脫鉤並不可行，除了德國以外，依賴汽車製造為支柱產業的波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克等國尤其難以承受，凡此均嚴重限制歐洲反對北京的能力。

專家：各國其實不能與中國脫鉤

中國研究專家席貝（Saskia Hieber）認為，參加美國發起的圍堵聯盟，實質意味著「退出國際舞台」，暗示並不可行。

席貝直指，「我們所有重要問題都需要中國來一起解決。環境、氣候變遷、經濟和貿易、能源轉型和減少碳排放，而且最不能忘記的問題就是軍備控制」。她質疑，在經濟全球化之下，聯手應對中國、也很難阻止中國崛起，這些聯盟僅能減緩中國邁向巔峰的速度。

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她認為，最有效應對中國的方法，還是透過現行的國際體制如聯合國、WTO（世界貿易組織）等，來使北京當局遵守國際規則，當然同時必須允許中國所爭取的對規則制定權的部分請求。

她補充，雖然西方經濟上嚴重依賴中國，中國也嚴重依賴世界貿易，因此國際合作體系仍在運轉，各種聯盟無法遏制中國崛起，但民主工業國家協調一致的對華政策仍能產生壓力。

責任編輯：鄧國強

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